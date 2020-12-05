شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يؤثر كورونا على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم باحثون أنهم وجدوا أدلة على سبب تأثير فيروس كورونا على مجموعات مختلفة من الناس بطرق مختلفة ويعتقدون أن الإجابة قد تكمن في البروتينات التي تبدأ العدوى.

فمنذ بداية جائحة كورونا، وجد الباحثون أن الفيروس المسئول عن المرض المميت يصيب بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، حيث يعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية هم أكثر عرضة للعدوى وكذلك المضاعفات الشديدة.

وتقول دراسة جديدة من جامعة ماكجيل وهي جامعة حكومية بحثية فرنسية، أنه قد تكون هناك أدلة على سبب حدوث ذلك، والإجابة قد تكمن في البروتينات المشاركة في بدء العدوى، حيث يرتبط الفيروس بخلايا مضيفة لحيوانات مختلفة، مما قد يفسر زيادة الأكسدة الخلوية مع الشيخوخة والمرض سبب إصابة كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بالعدوى في كثير من الأحيان وبشدة.



كورونا يؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة

في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Computational and Structural Biotechnology ، قام الباحثون بتحليل تسلسل البروتين المتاح للفيروس ومستقبلات الخلايا المضيفة عبر الأنواع المختلفة لمعرفة السبب.

فهم الفيروس

يعلم العلماء الآن، أن الفيروس المسبب للوباء يمكن أن يصيب البشر والقطط والكلاب والقوارض، ولكن لا يبدو أن لها أي تأثير على الأبقار والخنازير، كما أنه يصيب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل أكثر حدة من الشباب والأصحاء.

وبمجرد دخول الفيروس إلى الخلية المضيفة ، يختطف آلية التمثيل الغذائي للخلية لتتكاثر وتنتشر، وتلتصق طفرات بروتين الفيروس بمستقبلات بروتينية على سطح الخلية المضيفة تسمى ACE2 ، فتدمج الأغشية حول الخلية والفيروس معًا، وتسمح هذه العملية للفيروس بدخول الخلية واختيار آلية صنع البروتين لعمل نسخ جديدة من نفسه. ثم تستمر النسخ في إصابة الخلايا السليمة الأخرى.

قد يكون زيادة الأكسدة الخلوية سببًا

أثناء تحليل البروتينات وبناء الأحماض الأمينية الخاصة به، رأى الباحثون أن الحيوانات المعرضة للفيروس تشترك في بعض الأشياء، فالبشر والقطط والكلاب لديهم اثنين من الأحماض الأمينية السيستين التي تشكل رابطة ثاني كبريتيد خاصة مرتبطة ببعضها البعض من خلال بيئة خلوية مؤكسدة.

تخلق رابطة ثاني كبريتيد مرساة للفيروس، ويشير هذا إلى أن زيادة الأكسدة الخلوية لدى كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية يمكن أن يؤهبهم لعدوى أكثر حدة وتكاثر ومرض.

في الحيوانات المقاومة للفيروس ، مثل الخنازير والأبقار ، أحد هذين الأحماض الأمينية السيستين مفقود ، ولا يمكن تكوين رابطة ثاني كبريتيد، ونتيجة لذلك ، لا يمكن للفيروس أن يثبت في الخلية.