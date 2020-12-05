خسارة 4 كيلوغرامات بسرعة برجيم الزبادي والبرتقال والموز الشتوي  

يمكن خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد فقط من خلال اتباع حمية سريعة تحتوي على اطباق صحية او على انواع محددة من الاطعمة. ومن المفيد بعد الانتهاء منها ومن اجل الحفاظ على الوزن الذي تمت خسارته تناول الاطباق الخالية من الدهون الضارة ومن السكريات مع الحرص على القيام بالنشاطت البدنية والتمارين 3 مرات كحد ادنى اسبوعياً وشرب كمية كافية من الماء خلال النهار. ويعتبر رجيم الزبادي والموز والبرتقال من اسهل طرق تخسيس الوزن وحوالي 4 كيلوغرامات في اسبوع خلال فصل الشتاء.

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لا تساعد مكونات هذا الرجيم على خسارة 4 كليوغرامات في اسبوع فقط، بل انها توفر للجسم الكثير من الفوائد الصحية. ومن اجل الحصول عيلها من المفيد تطبيق هذه القواعد اليومية مع استبدال بعض المكونات بأخرى صحية.

- في الايام الـ5 الاولى يجب ان تتضمن وجبة الفطور ثمرة برتقال وثمرة موز وكوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى. أما وجبتا الغداء والعشاء فمن المهم ان تتضمنا هذه الفواكه مع طبق صحي مثل السمك او الدجاج المشوي او الشوربة غير الدسمة او السلطة الخضراء.

- من الضروري شرب كمية كبيرة من الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات لأن هذا يساهم في ترطيب الجسم والحد من الشعور بالجوع. كما يمكن تناول كمية معتدلة من العصائر الطبيعية الطازجة.

- في اليومين 6 و7 يمكن تناول مختلف انواع الطعام المحضرة بطريقة صحية بكميات معتدلة جداً على ان تخلو من الدهون الضارة والسكريات.

3 مشروبات تخسيس يمكن تناولها خلال رجيم الزبادي والموز والبرتقال

المشروب الاول



يحتوي على الكثير من العناصر المغذية التي توفر الشعور الحيوية خلال النهار.

المقادير

عصير حبة برتقال

ثمرة موز

ملعقتا طعام من الزبادي غير المحلى

ملعقتا طعام من بذور الكتان

الطريقة



1 توضع كل المكونات في الخلاط حتى تتحول الى مخفوق متجانس جداً.

2 من اجل الاستفادة من هذا المشروب وخسارة 4 كيلوغرامات، من المهم شربه خلال وجبة الفطور او كوجبة خفيفة بين هذه الوجبة ووجبة الغداء.

المشروب الثاني

يوفر هذا المشروب للجسم الطاقة التي يحتاج اليها اثناء اتباع الرجيم كما يزوده بالكثير من الفيتامينات.

المقادير



ثمرة موز

200 غ من السبانخ الطازجة

نصف كوب من الزبادي الخالي من السكر

ثلث كوب من حبوب الفطور المطحونة

ملعقة طعام من العسل

الطريقة



1 توضع كل المكونات في الخلاط حتى الحصول على مزيج خال من التكتلات.

2 يمكن شربه كبديل للفطور.

المشروب الثالث

يساعد على كبح الشهية وعلى الحد من الشعور بالجوع خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كما انه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة الضرورية لتخليص الجسم من السموم.

المقادير

ملعقة صغيرة من العسل

ثمرة موز

نصف كوب من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

كوب من الفواكه الموسمية المقطعة

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الطريقة



1 كما في الحالتين السابقتين توضع المكونات في الخلاط ويتم مزجها جيداً.

2 من المفيد تناول هذا المشروب في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من النوم وقبل حلول موعد الفطور. ويجب بعد هذا الانتظار لمدة لا تقل عن 45 دقيقة قبل تناول وجبة الفطور. وهكذا ومن خلال اتباع هذه القواعد يمكن خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد.

3 وبعد هذا ومن اجل الحفاظ على الرشاقة من المهم تناول الاطعمة الصحية وممارسة التمارين.

