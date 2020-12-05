شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أنسولين جديد يتكيف ذاتيا بالجسم ويثبت كفاءة فى تجارب الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري حالة شائعة قد تكون خطيرة وتؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ، ويستخدم العلاج بالأنسولين كطريقة علاج شائعة للأشخاص المصابين بداء السكري وطور الباحثون جزيء أنسولين مضبوط ذاتيًا يمكنه تحسين إدارة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS طور فريق من العلماء الأوروبيين جزيء أنسولين جديد يمكنه استشعار مستويات السكر في الدم وتعديل نشاطه وفقًا لاحتياجات المريض، تم اختبار الجزيء فقط على الحيوانات حتى الآن ، لكن الباحثين على يقين من أنه سيوفر لمرضى السكر علاجًا أنسولين أكثر أمانًا وأسهل في المستقبل.

و يجب على بعض مرضى السكري الحصول على حقن الأنسولين للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة يعتمد مرضى آخرون على علاجات مثل الأدوية وإدارة نظامهم الغذائي لتقليل تناول السكر بأي شكل تُعد لصقات الأنسولين أيضًا شكلًا شائعًا من أشكال إدارة سكر الدم ، حيث يتم إعطاء جرعة دورية من الأنسولين للجسم للتحكم في مستويات السكر ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الأنسولين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ، مما يتسبب في الشعور بالتعب والدوخة، يمكن لجزيء الأنسولين الجديد الشعور بمستويات السكر في الدم ونشاط الضبط الذاتي.

يوضح كنود جنسن ، مؤلف البحث الجديد من جامعة كوبنهاجن: "الشيء الصعب مع مرض السكري هو أن الأنسولين يعمل دائمًا بنفس الطريقة فهو يخفض نسبة السكر في الدم ، على الرغم من أن هذا قد لا يكون ما يحتاجه المريض."

وأضاف أن قصة وفاة مريض السكري من النوع الأول بسبب إعطائه الأنسولين في الوقت الخطأ أجبرته على تطوير طريقة أكثر أمانًا للعلاج بالأنسولين، حيث كان المريض يشعر بتوعك ويعتقد أنه بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، تم إعطاؤه الأنسولين ومع ذلك ، أدت جرعة الأنسولين هذه في النهاية إلى وفاته.

وأوضح جنسن: "هذا هو السبب في أننا طورنا الخطوة الأولى نحو نوع من الأنسولين يمكن أن يتكيف ذاتيًا وفقًا لمستوى السكر في دم المريض، وهذا له إمكانات هائلة لتحسين حياة الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكري."

وأشار مؤلف الدراسة: "يطلق الجزيء باستمرار كمية صغيرة من الأنسولين ، ولكنه يختلف حسب الحاجة". "سيمنح مرضى السكري من النوع الأول علاجًا أكثر أمانًا وأسهل"، وأثبتت الدراسة أيضًا فعالية جزيء الأنسولين في النموذج الحيواني. وأظهرت أن الجزيء قادر على الاستجابة لتقلبات السكر في الدم لدى الفئران.

ومع ذلك ، فإن فريق الباحثين يعترف بأن الطريق ما زال طويلاً قبل أن تصل هذه المعالجة إلى الأسواق، حتى أبحاثهم في المراحل الأولية ولم تثبت بعد فعاليتها وأمانها في النماذج البشرية.

وقال جنسن: "لقد اختبرنا جزيء الأنسولين على الفئران وأثبت فعاليته.والخطوة التالية هي تطوير الجزيء بحيث يعمل بشكل أسرع وأكثر دقة وأخيرًا ، اختباره على البشر وهي عملية يمكن أن يستغرق ذلك سنوات عديدة ولكن الأمر يستحق بالتأكيد تعليق آمال المرء عليه ".