كيف يذاكر الطفل الحركي دروسه؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 09:38 صباحاً - من هو الطفل الحركي، ولماذا يطلق عليه هذا الاسم، هل هو على سبيل الخوف منه والتعامل معه، خاصة عندما يصبح تلميذاً صغيراً، إذا كنت تخافين من الطفل الحركي، فالاختصاصية التربوية إيمان حسين تشرح لك طرق التعامل معه لكي يذاكر دروسه، وقبل ذلك تضع لك تعريفاً للطفل الحركي كالآتي.

من هو الطفل الحركي؟

الطفل الحركي

هو كثير القفز والحركة بسبب مشاعر داخلية لا يجيد الإفصاح عنها.

طفلك كثير الحركة هو من الأطفال الذين يمتلكون قدراً كبيراً من الحنان.

طفلك الحركي يحتاج إلى حضنك؛ لكي يتحول إلى طفل مطيع.

ما الذي يحتاجه عند المذاكرة؟

دعيه يختار طريقة المذاكرة

طفلك الحركي هو من الأطفال الذين يركزون في المذاكرة وليس عن طريق الجلوس إلى المكتب.

طفلك كثير الحركة يمكن أن يحل واجباته وهو يتحرك فقط لا تتركيه يمشي من مكان المذاكرة، امنحيه كرة تنطيط صغيرة؛ لكي يبقى في المكان.

طفلك الحركي لديه فيضاً من المشاعر ولذلك اشرحي له سورة من القرآن على شكل قصة مؤثرة وسوف تفاجئين بأنه قد فهم كل شيء، ويمكنه التعلم عن طريق القصص والحكايات.

كيف يذاكر الطفل الحركي؟

تحلي بطول البال مع الطفل الحركي

يجب أن يبتعد عن أي شيء يشتت تذكيره، أو يسحب انتباهه.

لا تحبسيه في مكان مغلق.

ولا تختاري له مكانه ليذاكر، بل أتركيه يختار الوضعية التي يرتاح لها مهما كانت غريبة.

من الممكن أن يحفظ وهو فوق العجلة أو الدراجة.

ومن الممكن أن يتسلق ويحفظ فالمهم هو النتيجة.

يجب أن تثني عليه وتشجعيه دوماً.

لاتأخذيه من لعبته بل أتركيه يلعب بها.

شجعيه لكي يكون شخصية منتجة في المنزل يفرغ بها طاقته.

أتركي له الحرية حتى ينتهي من لعبته، ثم أطلبي منه أن يستعد للمذاكرة، لا تسحبيه من أي نشاط يحبه.

والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول طفلك الحركي فيمكنك تركها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.