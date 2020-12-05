شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تشتري تربة قمرية بسعر يتراوح بين 1 دولار و15 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عقودا لأربع شركات عرضت جمع عينات من التربة القمرية بأسعار تتراوح بين دولار واحد و15 ألف دولار، في خطوة هدفها الأساسي إقرار سابقة قضائية في ما يتعلّق باستغلال المجموعات الخاصة للموارد خارج كوكب الأرض.

وقال المسؤول عن هذا البرنامج في الوكالة فيل ماكاليستر «إنه لأمر مذهل بالفعل أن يتسنّى لنا شراء ثرى قمري من 4 شركات بسعر 25 ألف دولار ودولار واحد في المجموع»، وفق ما نقلت «سكاي نيوز».

وفي مقابل المبالغ المقدمة، سيتدبّر كلّ من «لونار آوتبوست» (دولار واحد) والفرعان الياباني والأوروبي من «آي سبايس» (كل منهما 5 آلاف دولار) و«ماستن سبايس سيستمز» (15 ألف دولار) أمره للوصول إلى القمر وأخذ عينات من التربة وتصويرها ونقل ملكيتها إلى «ناسا» عند العودة إلى الأرض.

وسترسل هذه الشركات مركباتها لجمع العينات إلى القمر في سياق مهمات ممولة من خارج سياق «ناسا» تنفذ في 2022 و2023.

ولم يحدّد بعد موعد عودة العيّنات، إذ يقضي الهدف الأساسي من هذه الخطوة بالتمهيد لمرحلة جديدة من الاستكشاف الفضائي يشارك فيها القطاع الخاص في التنقيب عن موارد خارج كوكب الأرض بموجب آليات حماية قضائية.

وقال المسؤول المعني بالعلاقات الدولية في «ناسا» مايك جولد إن من المهم جدّا إنشاء سابقة قضائية تتيح لهيئات من القطاع الخاص استخراج موارد وجمعها«.