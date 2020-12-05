4 فوائد صحية لا تتجاهلها لـ"حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائي هو أحد أكثر التدابير فعالية لفقدان الوزن أو خطط زيادة الوزن، هناك العديد من خطط النظام الغذائي لإدارة الوزن المتاحة مثل نظام كيتو الغذائي ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​والنظام الغذائي النباتي، ويقدم التقرير التالى كل ما تحتاج إلى معرفته حول حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء وفوائدها الصحية وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Heart، Green Mediterranean Diet ، فإن نسخة من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تحتوي على كمية مخفضة من استهلاك اللحوم الحمراء وكمية متزايدة من استهلاك الغذاء النباتي يمكن أن تقدم فوائد صحية أفضل من النظام الغذائي المتوسطي التقليدي في هذا النوع من النظام الغذائي ، يتم تعويض كمية البروتين المتناولة من اللحوم من خلال العديد من المصادر الغذائية النباتية الأخرى الغنية بالبروتين.

الفوائد الصحية لحمية البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء

تحسين التمثيل الغذائي: بسبب الزيادة في تناول الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والمكسرات ، يزداد تناول الألياف بشكل كبير تساعد هذه الزيادة في تحسين التمثيل الغذائي إلى درجات كبيرة. هذا يساعد أيضًا في إدارة الوزن.

تحسين صحة القلب: المكسرات غذاء أساسي في خطط النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب قدرتها على تزويد الجسم بمضادات الأكسدة والدهون الصحية يؤدي استهلاك الدهون الصحية إلى مستويات صحية من الكوليسترول مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التحكم في الوزن: يشجع النظام الغذائي الأخضر المتوسطي على تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات بكميات معتدلة. هذا يمنع الشخص من استهلاك كمية زائدة من السعرات الحرارية ، وبالتالي يساعد في إدارة الوزن. كما أن استهلاك الدهون الصحية يمنع السمنة.

إدارة مستوى السكر في الدم: يتكون الطعام المتضمن في خطة النظام الغذائي الأخضر المتوسطي في الغالب من الأطعمة النباتية. السكر الموجود في هذه الأطعمة طبيعي وغير مضاف. هذا يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم.

الأطعمة التي يجب تناولها في النظام الغذائي الأخضر المتوسطي

بعض الأطعمة الخضراء التي يمكنك تناولها أثناء اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء هي كما يلي:

التوت: أنواع مختلفة من التوت مثل توت العليق والتوت الأزرق والتوت الأسود وعنب الثعلب هي مصدر غني لمضادات الأكسدة والألياف والبوليفينول يمكن أن توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم.

الفاصوليا: الفول مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أنها توفر فوائد صحية تمطر من السيطرة على الوزن وصحة القلب وإدارة مرض السكري. تشمل بعض أنواع الفاصوليا التي يمكنك الاختيار من بينها فاصوليا البينتو والفاصوليا والفاصوليا والفول الفول.

المكسرات: المكسرات مصدر غني بمضادات الأكسدة والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الصحية يمكن أن تثبت أنها مفيدة للقلب والوزن والجسم. يمكنك تضمين أصناف المكسرات مثل الفول السوداني والجوز واللوز والكاجو والصنوبر في نظامك الغذائي.

الصويا: تعتبر الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والحديد والزنك ودهون أوميجا 3 والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. يمكن أن تكون مفيدة للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية.

الخضار: سواء كانت من الجذور أو الصليبية أو النخاع أو الخضار الورقية ، فإن العديد من الخضروات توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم لأنها مصدر غني لجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان. لا تتردد في تناول خضروات مختلفة مثل البطاطس والسبانخ والجزر والبروكلي واللفت.