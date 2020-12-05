شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حقن البوتوكس ومتى تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حقن البوتوكس على حجب إشارات كيميائية معينة من الأعصاب، ومعظمها من الإشارات التي تسبب انقباض العضلات، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحقن في الإرخاء المؤقت لعضلات الوجه التي تسبب التجاعيد في منطقة الجبهة وحول العينين، كما يتم استخدام حقن البوتوكس أيضًا في علاج الظروف الصحية التي تؤثر على كيفية عمل وظائف الجسم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز الامراض التى يمكن علاجها بالبوتوكس هى:

1:خلل التوتر العنقي في هذه الحالة المؤلمة، تنقبض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي مما يؤدي إلى التواء الرقبة، أو تحريكها إلى وضع غير مريح.

2:العين الكسولة، إن السبب الأكثر شيوعًا للعين الكسولة هو اختلال التوازن في العضلات المسئولة عن تثبيت وضع العينين.

3:تقفع العضلات، يمكن أن تتسبب بعض حالات أمراض الأعصاب، مثل الشلل المخي، في ارتداد الأطراف نحو منتصف الجسم وفي بعض الحالات، يمكن للعضلات المنقبضة أن تسترخي عن طريق حقن البوتوكس.

4:فرط التعرق في هذه الحالة، يحدث التعرق المفرط حتى عندما لا تكون درجة الحرارة مرتفعة ولا تجهد نفسك.

5:الصداع النصفي المزمن إذا استمر الصداع النصفي لمدة تزيد عن 15 يومًا في الشهر، فيمكن أن تساعد حقن البوتوكس على خفض وتيرة الصداع.

6:الخلل الوظيفي بالمثانة، يمكن أيضًا أن تساعد حقن البوتوكس على تخفيف أعراض سلس البول الذي يحدث نتيجة لفرط نشاط المثانة.

7:ارتعاش العين، يمكن أن تساعد حقن البوتوكس على تخفيف تقفع العضلات أو ارتعاشها حول العين.