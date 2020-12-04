شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تحميك الفيتامينات والمعادن من الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت دراسات عديدة أن العناصر الغذائية والفيتامينات الشائعة يمكن أن تساعد في منع عدوى فيروس كورونا، ومع ذلك لم يتم تأكيد أي من هذه الدراسات ولا يزال الكثير منها قيد المراقبة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفيتامينات والمعادن المرتبطة بكورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا".

مع ظهور فيروس كورونا، أولى الناس اهتمامًا إضافيًا لدور جهاز المناعة، حيث حث الخبراء الطبيون الناس على زيادة تناولهم لمكملات المغذيات الدقيقة ومع ذلك ، لم يتم تأكيد أي شيء من قبل أي شخص ولا يزال الكثير قيد المراجعة.

مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، يعد ارتداء القناع وتطهير الأسطح من أكثر الحلول الأولية لمنع انتشار الفيروس ، يواصل الأطباء تشجيع مرضاهم على الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديهم من خلال تناول الطعام بشكل جيد والحصول على العناصر الغذائية والفيتامينات المناسبة.

فيتامين ج ود

فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم لقد كان ناجحًا في منع بعض أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية في الماضي ، وبالتالي ، فقد تم اعتباره حاسمًا في علاج الأمراض ومع ذلك ، لم يتم تحديد الكثير حول ارتباطه بكورونا.

وفقًا لمراجعة البحث حول الموضوع المنشور في العدد الأخير من مجلة Nutrition ، قد يساعد فيتامين C في الوقاية من كورونا وأيضًا تقليل التفاعلات الالتهابية وراء بعض حالات كورونا الشديدة.

وبالمثل ، يساعد فيتامين د أيضًا في تعزيز المناعة وفقًا لمراجعة 2019 للتجارب السريرية الحالية ، فقد زُعم أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من شدة التهابات الجهاز التنفسي الحادة في المرضى في المستشفى بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أخرى صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) والنسب المئوية المرتفعة لحالات Covid-19 والوفيات.

الزنك والوقاية من كورونا

الزنك معدن أساسي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية الضارة. في حين أن جسم الإنسان يحتاج إلى الزنك لتطوير وتنشيط الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تعد جزءًا من جهاز المناعة ، لا يوجد دليل قوي للتوصية باستخدام الزنك لعلاج كورونا أو العكس.

بينما يجب أن تستمر في تناول كميات كافية من الفيتامينات والمعادن لتعزيز مناعتك والحفاظ على جسم صحي قوي، فمن المهم أيضًا ألا تعتمد بشكل كامل على هذه المكملات ومع ذلك ، من الأهمية بمكان أن تستمر في الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع جميع الإرشادات اللازمة لمنع انتشار الفيروس التاجي.