لا تتجهالوها … أعراض “غير متوقعة” للسرطان لدى الرجال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 15 ثانية

يوجد للسرطان لدى الرجال أعراض كثيرة، يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال. عادةً ما ينمو سرطان البروستاتا ببطء ويقتصر في البداية على غدة البروستاتا، حيث قد لا تُسبِّب أضرارًا جسيمة. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

علم الأطباء أن سرطان البروستاتا يبدأ عندما تصبح بعض خلاياها مشوهة. تتسبب الطفرات في الحمض النووي للخلايا المشوهة في نمو الخلايا وانقسامها على نحو أسرع مما تتبعه الخلايا الطبيعية. وتستمر الخلايا المشوهة في العيش بينما تموت الخلايا الأخرى. تكوّن الخلايا المشوهة المتراكمة ورمًا يمكنه التفشي إلى الأنسجة المجاورة. يمكن كذلك أن تنفصل بعض الخلايا المشوهة وتنتشر (تنتقل) لأجزاء أخرى من الجسم.

قد يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، وفقًا لتقارير Express ، نقلاً عن مؤسسة Macmillan Cancer Support.

يلاحظ أنه في المراحل المبكرة، تكون علامات هذا المرض مشابهة جدًا لتلك الخاصة بتضخم البروستاتا، وهو أمر شائع عند كبار السن. ومع ذلك، مع انتشار الورم، قد تظهر آلام معينة.

على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب سرطان البروستاتا في الإصابة بسرطان ثانوي للعظام، ومن أعراضه الألم المستمر، خاصة في الظهر أو الوركين. تتفاقم الأحاسيس المؤلمة على مدى عدة أسابيع، وبالتالي يضعف المرض العظام ويجعل من الصعب تحريكها.

يشير الخبراء إلى أن هذا الألم في سرطان البروستاتا التدريجي قد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى أكثر تميزًا، مثل الصعوبة وكثرة التبول أو الدم في البول.