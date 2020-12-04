شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح حقيقة العلاقة بين قلة شرب الماء في الشتاء وحدوث الجلطات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة علاقة قلة شرب الماء بالإصابة بالجلطات في فصل الشتاء. وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” إنه لا علاقة لقلة شرب الماء في الشتاء بحدوث الجلطات، وسبب كثرة الجلطات في الشتاء هو تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح حقيقة العلاقة بين قلة شرب الماء في الشتاء وحدوث الجلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.