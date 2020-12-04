شكرا لقرائتكم خبر عن تجريب مضاد للفيروسات على الحيوانات يمنع نشر فيروس كورونا فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارًا تجريبيًا مضادًا للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم، قد قمع تمامًا انتقال فيروس كورونا في غضون 24 ساعة من الحيوانات المصابة.ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، فإن الأدوية المسماة molnupiravir تمنع الفيروس من التكاثر ، وبالتالي منعه من الانتشار في جميع أنحاء الجسم.



دواء لكورونا يمنع الفيروس فى الحيونات بعد 24 سعاة من تناوله

ووجد الباحثون أن العقار منع القوارض المصابة بـ كورونا من نشر المرض لبعضهم البعض، لكن أولئك الذين لم يعطوا الدواء انتشروا المرض بينهم.

وقال الفريق ، من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية، إنه إذا كان من الممكن ترجمة البيانات إلى البشر، ولكن هذا يعني أن مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج قد يصبحون غير معديين في غضون يوم واحد.

قال الدكتور ريتشارد بليمبر ، الأستاذ في معهد العلوم الطبية الحيوية في ولاية جورجيا: "هذا هو أول عرض لعقار متاح عن طريق الفم لمنع انتقال كورونا بسرعة".

"مولنوبيرافير" Molnupiravir هو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره في جامعة Emory ، في أتلانتا ، وكان من المفترض في الأصل أن يعالج الأنفلونزا ويمنع الفيروس من نسخ نفسه عن طريق خلق أخطاء أثناء تكاثر الحمض النووي الريبي الفيروسي.

ووجدت دراسة أجريت في أبريل 2020 أن عقار "المولنوبيرافير" يمكن أن يمنع ويقلل من تلف الرئة الشديد في الفئران المصابة بفيروس كورونا.

فيما يخضع العقار حاليًا للمرحلة الثانية / الثالثة من التجارب السريرية حيث يتم اختباره بثلاث جرعات مختلفة كل 12 ساعة لمدة 5 أيام في مرضى COVID-19 ، ولكن من غير المتوقع أن تكون البيانات متاحة حتى مايو 2021 على الأقل.

بالنسبة للدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة Nature Microbiology ، اختبر الفريق قدرة "مولنوبيرافير" على وقف انتشار الفيروس في القوارض.

قال المؤلف المشارك الدكتور روبرت كوكس: "نعتقد أن القوارض هي نموذج انتقال وثيق الصلة لأنها تنشر بسهولة كورونا، ولكنها في الغالب لا تصاب بمرض شديد .

تفاصيل الدراسة

أصاب الباحثون 6 قوارض بفيروس كورونا، وعالجوا 3 منهم بالعقار عندما بدأوا في إطلاق الفيروس من أنوفهم، بعد ذلك ، أخذ الفريق 12 من قوارض غير مصابة واثنتان في قفص مع أحد الحيوانات المريضة.

تم اختبار القوارض كل يوم لمدة 8 أيام، ووجدوا أنه لم يصب أي من القوارض التي كانت في أقفاص مع الحيوانات المعالجة بالفيروس، ومع ذلك ، بحلول اليوم الرابع ، مرضت جميع القوارض التي تم حبسها مع أولئك الذين لم يعالجوا بالدواء.

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، سيكون وقف انتشار الفيروس في المجتمع عاملاً أساسيًا للحد من الوباء حتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع.

وقال الباحثون، "لقد لاحظنا في وقت مبكر أن [مولنوبيرافير] له نشاط واسع ضد فيروسات الحمض النووي الريبي التنفسي، وأن علاج الحيوانات المصابة عن طريق الفم بالعقار يقلل من كمية الجزيئات الفيروسية المتساقطة بعدة مرات من حيث الحجم ، مما يقلل بشكل كبير من انتقال العدوى" ، قال بليمبر.

"هذه الخصائص جعلت [مولنوبيرافير] مرشحًا قويًا للتحكم الدوائي في COVID-19."