شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يؤثر على رئة الإنسان عن طريق النمو غير الطبيعي للخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخذ الإصابة بفيروس كورونا في تزايد عالمي، ويواجه الناس المزيد من المشاكل فقط في الحالات الشديدة من عدوى كورونا ، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدوى فيروس شديدة في رئتهم. في حالة الإصابة الشديدة بفيروس كورونا ، يمكن أن تتضرر رئة الإنسان بشدة ويمكن أن تتوقف عن العمل.

ووفقا لتقرير منشور في مجلة " eByomedicine"، اكتشف العلماء في King's College لندن ، السبب الرئيسي وراء تضرر الرئة.



تأثير كورونا عل خلايا الرئة

تم الكشف عن السلوك غير المعتاد للفيروس، يمكن أن يفسر هذا سبب استمرار أعراض المرض ، بما في ذلك (ضيق التنفس) والإرهاق ، لعدة أشهر لدى العديد من المرضى ، وهو ما يُعرف أيضًا باسم `` كوفيد الطويل ''.

وحلل الباحثون القلب والرئتين والكبد والكلى لـ 41 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب COVID-19 لمعرفة المزيد عن سلوك فيروس كورونا الجديد.

تلف الرئتين في الحالات القصوى:

تم العثور على تلف كبير في الرئتين في معظم الحالات التي تم تحليلها، ووفقًا للعلماء ، تم العثور على أعراض إضافية في حوالي 90 % من المرضى، والتي كانت مختلفة تمامًا عن الأشكال الأخرى للالتهاب الرئوي، حيث كانت الجلطات الدموية في الشرايين والأوردة عند هؤلاء الأشخاص عالية جدًا ، وكانت العديد من خلايا الرئة كبيرة بشكل غير طبيعي وتحتوي على نوى.

أدى ذلك إلى اتحاد الخلايا المختلفة معًا في أقسام كبيرة واحدة، وقام العلماء بتحليل عينات من أعضاء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب COVID-19 ووجدوا أنه في معظم الحالات، أصبحت الرئتان غير مجدية بسبب وجود خلايا غير طبيعية "مترابطة".