إصابات كورونا تتراجع في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إنه تم تسجيل 680 إصابة جديدة، و7 وفيات، وشفاء 744 حالة، خلال 24 ساعة.

وتابع في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 200 إصابة و566 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 85 ألفًا و529 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و262 حالة نشطة، ووفاة 12 ألفًا و19 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.