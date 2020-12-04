شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 5 لقاحات فى التاريخ.. من الجدرى إلى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللقاحات مهمة لأنها تنقذ الأرواح، على سبيل المثال، تقدر منظمة الصحة العالمية أن التطعيمات تنقذ حياة 2-3 مليون شخص كل عام من أمراض مثل الدفتيريا والسعال الديكي والحصبة والإنفلونزا، ومع ذلك، فإن فعالية اللقاحات تعتمد على استمرار الجميع في الحصول عليها - لأن بعض اللقاحات ليست آمنة حتى يبلغ الأطفال سن 12 شهرًا.

تعد لقاحات الجدري وشلل الأطفال ولقاحات الحصبة من أكثر اللقاحات شهرة في التاريخ، ووفقا لتقرير لموقع insiderكانت اللقاحات موجودة منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وأنقذت أرواحًا لا حصر لها منذ ذلك الحين.

أهم 5 لقاحات عرفها التاريخلقاح الجدري

كان الجدري أول لقاح ناجح ، طوره إدوارد جينر عام 1796، تصف منظمة الصحة العالمية الجدري بأنه "أحد أكثر الأمراض فتكًا التي يعرفها البشر، " يؤدي هذا الفيروس إلى أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا تليها بثور مملوءة بالصديد على الجسم ، تاريخيًا قتل ثلاثة من كل 10 أشخاص أصيبوا بالمرض.

الجدري هو المرض الوحيد الذي تم القضاء عليه في جميع أنحاء العالم هذا يعني أنه في هذه الأيام ، لا أحد يتلقى لقاح الجدري لم يعد ضروريًا، والقضاء على المرض هو أحد أعظم إنجازات الصحة العامة الدولية".

لقاح شلل الأطفال

عندما أصبح لقاح شلل الأطفال متاحًا ، اصطف الناس حول المبنى للحصول عليه ، كما يقول جوزيف كومبر أستاذ علم الأحياء في جامعة فيلانوفا، الأمريكية، الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بشلل الأطفال ، وهو فيروس شديد العدوى ينتشر من خلال الاتصال بشخص مصاب بالعدوى ، وكذلك من خلال الطعام والماء الملوثين ، في بعض المصابين بشلل الأطفال ، يمكن أن يؤدي إلى الشلل ، الذي يمكن أن يكون دائمًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

اليوم ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل الأطفال على أربع جرعات من لقاح شلل الأطفال ، بدءًا من عمر شهرين.

لقاح النكاف والحصبة والحصبة الألمانية

اليوم ، يحصل الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، الذي يقي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية جرعة واحدة في عمر 12 إلى 15 شهرًا ، وجرعة ثانية في سن 4 إلى 6 سنوات. اللقاح فعال للغاية ضد الحصبة ، وهو فيروس الجهاز التنفسي شديد العدوى.

فهو مرض معدي لدرجة أنه إذا كان شخص ما مصابًا به ، فإن ما يصل إلى 90٪ من الأشخاص من حوله سيصابون أيضًا بالعدوى إذا لم يكونوا محميين، والعواقب وخيمة يمكن أن تؤدي الحصبة إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (تورم الدماغ) ، وفي بعض الحالات الموت وأصبحت لقاحات الحصبة متاحة في عام 1963 قبل توفر اللقاحات ، أصيب 3 إلى 4 ملايين شخص بالحصبة سنويًا.

وتقدم بعض اللقاحات، مثل الحصبة ، مناعة متضائلة ، وقد تحتاج إلى الحصول على جرعة معززة ، وهي جرعة متابعة تكمّل اللقاح الأولي، بالإضافة إلى ذلك ، قادت المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات بعض الآباء إلى عدم تطعيم أطفالهم ، وبما أن الفيروس لم يتم القضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، فإن السفر إلى النقاط الساخنة يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.

لقاح Tdap

يقي لقاح Tdap من ثلاثة أمراض: التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي كل هذه الأمراض الثلاثة سببها البكتيريا ولديها القدرة على أن تكون مميتة، يمكن أن يكون السعال الديكي المعروف باسم السعال الديكي مهددًا لحياة الأطفال ، على الرغم من أنه ليس خطيرًا على البالغين وإلى أن يبلغوا من العمر ما يكفي للحصول على التطعيم يعتمد الأطفال على تلقيح كل من حولهم.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

تاريخ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ليس بعيدًا جدًا أصبح هذا اللقاح متاحًا لأول مرة في عام 2006، فيروس الورم الحليمي البشري ، أو فيروس الورم الحليمي البشري ، هو أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يصاب 14 مليون أمريكي بفيروس الورم الحليمي البشري كل عام.

هناك العديد من سلالات هذا الفيروس بعضها مرتبط بالسرطان ، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسرطان مؤخرة الحلق أدى التطعيم إلى انخفاض بنسبة 29٪ في سرطان عنق الرحم ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 من المجلة الأمريكية للطب الوقائي، ويتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إما بجرعتين أو ثلاث جرعات للأطفال والمراهقين الحصول على هذا التطعيم في سن مبكرة.

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