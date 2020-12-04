لدعم لقاحات كورونا.. "جوتشي" تتبرع ليونيسيف بهذا المبلغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجموعة جوتشي، العلامة التجارية المملوكة لشركة كرينج الفرنسية إنها ستقدم نحو 500 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأكدت جوتشي أن هذا المبلغ يأتي للمساعدة في توريد لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على الأشخاص الأشد ضعفا والأكثر عرضة للخطر في أنحاء العالم.

ودعت متابعيها للتبرع من خلال منصتها على الإنترنت خلال الفترة بين 5 و26 ديسمبر/ كانون الأول.

وتقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بجمع الأموال لبرنامج كوفاكس، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ومجموعة اللقاحات جافي، لحشد التمويل من البلدان الغنية والمنظمات غير الهادفة للربح لشراء اللقاحات وتوزيعها على البلدان الفقيرة، وجمع البرنامج ملياري دولار حتى الآن.

وسيتم ضخ الأموال المقدمة من جوتشي في أنشطة مثل توريد أدوات الاختبار للحد من انتقال العدوى، ومعدات التبريد اللازمة لنقل جرعات اللقاح والحفاظ على فاعليتها.