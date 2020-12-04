كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تعتبر الرضاعة الصناعية هي الخيار الثاني بعد الرضاعة الطبيعية لتغذية المولود، ولكن كيف تعرف الأم أن طريقة الرضاعة الصناعية ناجحة بالنسبة لمولودها، وما هي علامات نجاحها بالنسبة لتأثيرها على صحة المولود؟ الدكتورة أحلام أبو الدبعي، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة تشير للآتي بخصوص علامات نجاح الرضاعة الصناعية فكوني معنا. متى تلجأ الأم للرضاعة الصناعية؟ الخيار الثاني لتغذية المولود في حال ولادة التواءم.

في حال عمل الأم أو سفرها.

في حال مرض الأم أو إصابتها بمرض من الأمراض المعدية. مظاهر نمو المولود أثناء الرضاعة الصناعية تابعي جدول النمو أثناء الرضاعة الصناعية يجب أن تلاحظ الأم أن المولود حين يولد يتراوح طوله ما بين 45 – 50 سم.

ويزيد 2 سم كل شهر في خلال الشهور الستة الأولى.

ويزيد 1.5 سم في الستة شهور التالية ثم بعد ذلك يزيد بمعدل 12.5 سم كل سنة.

ويمكن حساب الطول بهذه المعادلة: العمر بالسنوات x 5 + 80 .

ويتراوح وزن المولود بين 2.5 – 3.5 كجم.

يفقد المولود بعض الجرامات في الأيام الأولى من عمره.

ويستعيد وزنه في اليوم العاشر من عمره.

ويزيد بمعدل ¾ كجم كل شهر في الأربع شهور الأولى و ½ كجم كل شهر في الأربع شهور الثانية، و بمعدل ¼ كجم كل شهر في الأربع شهور الثالثة.

والخلاصة أنه يتضاعف وزنه في الشهر الرابع أو الخامس ويصبح ثلاثة أضعاف خلال السنة الأولى.

ويمكن حساب الوزن كالأتي= العمر بالسنواتx 4 + 8 .

وتظهر الأسنان بالترتيب حيث تظهر القواطع الوسطى، فتظهر القواطع العلوية من 6 – 10 شهور، و السفلية من 5 – 12 شهر. أخطاء أثناء الرضاعة الصناعية يجب تلافي الأخطاء يجب عدم تسخين الرضعة بطريقة مباشرة.

يجب عدم حفظ الرضعة أكثر من ساعة لكي لا تنمو فيها البكتيريا.

عدم رج القنينة بل تحريكها بشكل دائري.

ويجب وضع الماء ثم الحليب وليس العكس.

عدم ترك الرضعة معرضة للذباب، ويجب تغطيتها بشكل جيد. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الرضاعة الصناعية لكي تتركيها لنا في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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