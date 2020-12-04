التطعيم ضد كورونا في بريطانيا يبدأ الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ هيئة الصحة الوطنية البريطانية برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا، الثلاثاء المقبل، بعد وصول أولى جرعات من اللقاح.

صرَّح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، كريس هوبسون، لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي. بي. سي"، الجمعة.

ووصف رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون البرنامج بأنه أكبر حملة تطعيم في تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع وصول حوالي 800 ألف جرعة أخرى الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم الملايين بحلول نهاية العام.

وكانت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية أعلنتا، الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيتم إعطاء اللقاح أولا للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في دور الرعاية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتجاوزون 80 عاما وموظفي الصحة الذين يواجهون مخاطر على نحو خاص.

وبريطانيا هي أول دولة توافق على لقاح "فايزر/بيونتك"، الذي تجرى مراجعته حاليا من قبل الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتضررت بريطانيا بشكل خاص من الوباء وتوفي بها حوالي 60 ألف شخص، طبقا لأرقام رسمية، على الرغم من أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى.

وحتى الخميس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة 1.6 مليون، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.