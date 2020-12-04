لقاح كلوفر ضد كورونا يدخل السباق.. ونتائج التجارب الأولى مبشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت شركة "سيتشوان كلوفر" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى من لقاحها ضد فيروس كورونا.
واستخدمت الشركة مواد مساعدة من شركتي "جلاكسو سميث كلين.. بي إل سي" و"دينافاكس تيكنولوجيس كورب"، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة.
وأدى اللقاح إلى تكوين أجسام مضادة تحييدية وأثبت أنه آمن في دراسة شملت 150 بالغاً ومتطوعاً مسناً، طبقاً لما ذكرته "كلوفر" في بيان، الجمعة.
ومن المقرر البدء في تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المادة المساعدة لشركة "جلاكسو" هذا الشهر، بينما سيتم البدء في تجارب باستخدام المادة المساعدة لشركة "دينافاكس" في النصف الأول من عام 2021.
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