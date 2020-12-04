شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ديلى ميل: بدء وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر حكومية بريطانية أن لقاح فيروس كورونا من شركةPfizer وصلت إلى بريطانيا أخيرًا بعد عملية "سرية للغاية" لنقل الدفعة الأولى من الجرعات على النفق الأوروبى Eurotun فى أسطول من الشاحنات غير المميزة.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، قالت مصادر حكومية إنه تم التكتم بشأن الموقع الدقيق للشحنات وسط مخاوف من أن العصابات الإجرامية قد "تعترض وتضر" الإمدادات.



بدء وصول الدفعات الأولى من لقاح فايزر الى بريطانيا

وتخطط بريطانيا لبدء أكبر حملة تطعيم فى التاريخ الأسبوع المقبل، مع أخذ أول 800 ألف جرعة إلى مختبرات مجهزة خصيصًا للتحقق مرة أخرى من أنها آمنة للاستخدام، قبل أن يتم نقلها للوصول إلى مستشفيات هيئة الصحة البريطانية NHS والمراكز المؤقتة.



شحنات لقاح كورونا

ووفقا للتقرير أصبحت بريطانيا أمس أول دولة فى العالم توافق على أول تطعيم باللقاح، بعد أن أعطاها المنظمون الضوء الأخضر فى أعقاب أدلة تظهر أنها فعالة وآمنة بنسبة تصل إلى 95%.

ومن المرجح أن يكون مرضى المستشفيات الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والعاملين في NHS، في مقدمة الصف للحصول على اللقاح.



شاحنات نقل لقاح كورونا

واستعدادًا للعملية العملاقة فى جميع أنحاء البلاد، نفذ الجيش وNHS بالفعل حملة في ملعب بريستول لكرة القدم وشهد 30 موظفًا ومتطوعًا اختبارًا للطريقة التي يخططون بها لإعطاء معظم السكان ضربة فيروس كورونا في المراكز الإقليمية.



بدء خروج الشحنات بلقاح كورونا من شركة فايزر

ما هو لقاح فايزر

لقاح Pfizer معبأ في قوارير سعة 1.5 مل لكل منها 5 جرعات بداخلها، لكن MHRA، التي تنظم سلامة الأدوية واللقاحات لم تسمح بعد بتقسيمها إلى دفعات أصغر.

ظهر الآن أن العاملين الصحيين في NHS ، الذين يحتلون المرتبة الثانية رسميًا في مجال اللقاح، من غير المرجح أن يحصلوا عليه قبل عيد الميلاد من أجل حماية الإمدادات المحدودة.



صناديق شحن حرارية محشوة بالثلج الجاف لنقل لقاح فايزر

لماذا يصعب نقل لقاح فايزر؟

تنبع المشكلات من حقيقة أن لقاح شركة فايزر مصنوع من مادة وراثية متطايرة تعرف باسم mRNA ، والتي تتعرض باستمرار للتهديد من جراء تدميرها بواسطة جزيئات أخرى في البيئة.

تقوم Biontech بتعبئة اللقاح في دفعات محشوة بالثلج الجاف من 975 قارورة، تحتوى كل منها على 5 جرعات، والتى يجب تخزينها في -70 درجة مئوية لمنع تدمير mRNA أثناء النقل أو التخزين.



أجهزة التبريد لقحظ لقاح فايزر ببلجيكا

تخبر ضربة لقاح Pfizer الجسم بتكوين بروتين سبايك الفريد لفيروس كورونا ، وتدريب جهاز المناعة على التعرف على العدوى المستقبلية ومكافحتها.

لكن على الرغم من ذلك، لا توجد طرق عديدة مثبتة لضمان بقاء اللقاح على المدى الطويلـ، وإحدى الطرق التي أثبتت جدواها هي درجات الحرارة شديدة البرودة ، والتي توقف جميع الحركات والتفاعلات وتمنع أي شكل من أشكال تحلل اللقاح، ومع ذلك ، يجب إعطاء اللقاح في درجة حرارة الغرفة لأن mRNA يجب أن يكون متحركًا.