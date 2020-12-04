شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة جزء من جمجمة امرأة بعد سقوطها من شرفة منزل بالتشيك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر الأطباء فى التشيك لإزالة جزء كبير من جمجة امرأة بعد سقوطها من نافذة بالطابق الثالث، حيث كتب لها النجاة بعد إجراء 4 عمليات جراحية صعبة.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن أندريا جولدا، البالغة من العمر 52 سنة، سقطت من ارتفاع 23 قدمًا من النافذة فى منتصف الليل أثناء إجازتها فى جمهورية التشيك.





وأفاد التقرير أن الأطباء اعتقدوا أن المعلمة من النمسا ستموت بعد أن دخلت فى غيبوبة لمدة أسبوع بسبب إصابة دماغية وزيادة السوائل فى المخ، كما أصيبت بكسر فى الحوض وكسر العصعص وكسر فى العمود الفقرى وكسر فى الضلوع وكسر فى اليد، كما أصيبت أيضا أعضاء أخرى مثل الكلى والكبد.

وقالت أندريا "لقد أجريت 4 عمليات جراحية حيث اضطروا إلى قطع جمجمتى لإنقاذ حياتى وتم وضع عظام بلاستيكية لحمايتها، ولقد دمرت عضلات كثيرة ولم أستطع تحريك ذراعى لمدة عام كامل".

وتروى أندريا قصة إصابتها "استيقظت في الليل وذهبت إلى النافذة للاستنشاق بعض الهواء بعدها شعرت بالإغماء وفقدت الوعى واستيقظت في منتصف الخريف".

وأفاد التقرير أن أندريا تعمل معلمة، بحاجة الآن إلى علاج للمساعدة فى التعافى من المحنة التى وصفتها بأنها مرعبة، وأضافت: "كان الأمر مرعباً، ولا أعرف كم من الوقت كنت مستلقية هناك حتى جاء صديقى ووجدنى".

وقالت أندريا: "كنت أنا وصديقى في الخارج لتناول عشاء لطيف، لكن عندما ذهبت إلى الفراش كان لدى شعور غريب فى جسدى لا أستطيع تفسيره، استيقظت فى الليل أشعر وكأننى لا أستطيع التنفس، فذهبت إلى النافذة للحصول على بعض الهواء".

وأضافت أندريا: "لا أستطيع الخروج بمفردى، لدي رؤية مزدوجة وفي حوالى الساعة العاشرة أو الحادية عشر صباحًا يجب أن أستلقى لأننى أتألم ولا أستطيع التحدث، الألم يزداد سوءًا على مدار اليوم، وأصاب بطنين الأذن لمدة 24 ساعة فى اليوم أشعر بتدمير أعصابى، وتلف العمود الفقرى العنقى ويجب أن يكون هناك نوع من العلاج يمكن أن يساعدنى".