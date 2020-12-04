شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاح مودرنا المحتمل لكورونا يمنح مناعة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة بحثية للمعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى أن لقاح شركة مودرنا المحتمل لفيروس كورونا، الذى تقول الشركة إنه ثبت مؤخرًا أن فاعليته 94% يتسبب فى إنتاج جهاز المناعة البشرى لأجسام مضادة قوية تدوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news درس الباحثون فى المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، الذي شارك فى تطوير الدواء، الاستجابة المناعية لـ 34 مشاركًا بالغًا، صغارًا وكبارًا، من المرحلة الأولى من التجربة السريرية.



لقاح مودرنا

وكتبوا فى مجلة نيو إنجلاند الطبية أن الأجسام المضادة التي تمنع فيروس كورونا من غزو الخلايا البشرية انخفضت قليلاً بمرور الوقت، كما هو متوقع، لكنها ظلت مرتفعة في جميع المشاركين بعد 3 أشهر من الجرعة المعززة للقاح المسمى mRNA-1273 ، يُعطى في حقنتين بفاصل 28 يومًا.

وعلى الرغم من أن عدد الأجسام المضادة في الأشخاص الخاضعين للدراسة قد تتلاشى بمرور الوقت، إلا أنه ليس بالضرورة سببًا للقلق.

من جهته قال مدير معهد الحساسية أنتوني فوسي وخبراء آخرون، إنه من المحتمل جدًا أن يتذكر الجهاز المناعي الفيروس إذا تعرض مرة أخرى لاحقًا، ثم ينتج أجسامًا مضادة جديدة.

بشكل مشجع، أظهرت الدراسة أن اللقاح ينشط نوعًا معينًا من الخلايا المناعية التي يجب أن تساعد في ما يسمى باستجابة الذاكرة ، ولكن الدراسة طويلة المدى فقط ستؤكد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل.

وأوضح عالم الفيروسات بنجامين نيومان، عالم الفيروسات في جامعة تكساس إيه آند إم في تكساركانا، "الإيجابيات من الدراسة تشمل دليلًا على أن استجابة الأجسام المضادة القوية نسبيًا تبقى 90 يومًا بعد الجرعة الثانية من اللقاح، وكانت كمية الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح أعلى في المرضى الأصغر سنًا منها في المرضى الأكبر سنًا ، ولكن لا تزال الاستجابات المناعية القوية بشكل معقول تُلاحظ حتى في المرضى حتى سن 70 عامًا."

ستتم مراجعة لقاح موديرنا من قبل لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء (FDA) في 17 ديسمبر ، ويمكن أن تكون مضاءة باللون الأخضر للموافقة الطارئة بعد فترة وجيزة.

مثل لقاح آخر تنتجه شركتا فايزر و بيونتك ، فهو يعتمد على تقنية جديدة تستخدم مادة وراثية في شكل mRNAحمض المرسال الريبي النووي، يتم تغليف الرنا المرسال في جزيء دهني ويتم حقنه في الذراع ، حيث يتسبب في تكوين خلايا داخل عضلاتنا لبروتين سطحي من فيروس كورونا.

يخدع هذا الجهاز المناعي للاعتقاد بأنه مصاب بميكروب ، ويدربه على بناء النوع المناسب من الأجسام المضادة عندما يواجه الفيروس الحقيقي.