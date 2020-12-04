شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دنماركية: الطلاق له تأثير سلبى على الصحة البدنية والعقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية دنماركية أن الطلاق يؤدى إلى حدوث مشاكل صحية وعقلية وجسدية للمطلقات، حيث استطلعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers of Psychology ، 1900 مطلقة دنماركية، بشكل عام ، أبلغن عن صحة بدنية ، ومستويات طاقة ، وصحة عقلية ، وقدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية أسوأ من عامة الناس، كان أهم عامل للصحة الجسدية والعقلية بعد الطلاق هو مستوى الصراع داخلهم، وفقا لتقرير لصحيفة insider.

ووفقا للتقرير قد يكون العدد المتزايد لحالات الطلاق هذا العام أكثر من مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة لوباء فيروس كورونا، وأوضحت الدراسة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها أن الطلاق قد يؤثر على صحة الناس الجسدية والعقلية أيضًا.

بشكل عام ، وجدت النتائج أن نوعية الحياة للأشخاص بعد طلاقهم مباشرة كانت أسوأ من متوسط ​​السكان الدنماركيين، قال الدكتور سورين ساندر ، الأستاذ في جامعة كوبنهاجن ، في بيان صحفي: "كانت الصحة العقلية والجسدية للمطلقات أسوأ بكثير من الخلفية النسبية للسكان بعد الطلاق مباشرة"، وكان المطلقون يعانون من مشاكل في الأداء البدني ، وأبلغوا عن المزيد من الألم الجسدي ، وكانوا يعانون من سوء الصحة البدنية بشكل عام.

قام الاستبيان بقياس الصحة البدنية العامة ، والصحة العقلية ، والأداء الاجتماعي والقدرة على التفاعل مع الآخرين ، والحيوية أو مستوى الطاقة العام، وأبلغ المطلقون عن نتائج أسوأ بعد طلاقهم مباشرة في مع وجود فجوة أكبر في الصحة العقلية.

كان الإجهاد ، مثل ذلك الناتج عن الطلاق ، مرتبطًا سابقًا بالصحة العامة السيئة ، مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ، وسوء صحة القلب والأوعية الدموية ، وسوء نوعية النوم ، وزيادة القلق والاكتئاب.

وأوضح الباحثون أنه وُجد أن المستويات الأعلى من نزاع الطلاق تتنبأ بصحة نفسية أسوأ ، حتى عند مراعاة المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية الأخرى وخصائص الطلاق.