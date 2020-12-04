عادات خاطئة تُسبب الالتهابات المهبلية... تجنبيها!

تؤدي الإلتهابات المهبلية إلى الشعور بعدم الراحة، وبرائحة مزعجة في المناطق الحساسة، وهي حالة شائعة ممكن أن تحدث بسبب عدوى أو لأسباب غير معدية، وقد يكون سبب التهاب المهبل نوع من البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، أو مواد كيميائية قد تسبب نوعاً من التحسس أو التهيج، كتلك المتواجدة في أنواع من الصابون أو العطور أو أدوية ومعطرات الغسيل.

تُطلعك "الجميلة" على بعض العادات السيئة وغير الصُحيّة التي تُعرّضك للإلتهابات المهبلية، والطرق الوقائية لتجنب كل ما يحصل، في السطور الآتية:

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إليك، أبرز العادات السيئة وغير الصُحيّة التي تُعرّضك للإلتهابات المهبلية، ولعلّ أبرزها:

عدم الإهتمام والمحافظة على النظافة.

غسل المهبل بالصابون المعطر ومبيدات النطاف وغيرها من المنتجات المماثلة على تغيير الظروف البيئية للمهبل، مما يساعد بدوره على نمو الفطريات والميكروبات.

إزالة الشعر الزائد في المنطقة الحميمة، وهذا خطأ أيضاً لأنَّ هذا الشعر يشكل حاجزاً يمنع احتكاك هذه المنطقة مباشرة بالملابس مع ما يُسببه ذلك من مشكلات منها الالتهابات المهبلية.

إستخدام السدادة أثناء الدورة الشهرية، فهي تسبب جفاف منطقة المهبل وحدوث الالتهابات، ومن الأفضل اللجوء إلى الفوط الصحية.

تناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من السكّر يزيد من احتمالات نمو البكتيريا الضارة المسؤولة عن حدوث الالتهابات المهبلية، كما أنَّ بعض أنواع البهارات الحارّة قد يخل بتوازن بيئة المهبل ويلحق الأذى بها.

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عدم تبديل الملابس في أسرع وقت ممكن بعد التعرُّق.

تخلي عن السراويل المصنوعة من القماش القاسي والضيقة مثل سراويل الجينز، فهي تعزز ارتفاع درجة حرارة ونسبة رطوبة منطقة المهبل لديك ما يسبب نمو البكتيريا الضارة فيها.

الابتعاد عن ارتداء الملابس ذات الأقمشة الحابسة للعرق والحرارة، مثل: الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون، الملابس الرياضية الحابسة للهواء..

طرق الوقاية من الالتهابات المهبلية

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المحافظة على نظافة المهبل وجفافه والابتعاد عن مستحضرات النظافة المعطرة، والغسل باستخدام الماء فقط والصابون غير المعطر.

ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة مفيد في المساعدة على منع التهاب المهبل.

تجنب الاحتكاك أثناء النشاط الجنسي، وبالتالي، فإنَّ التأكد من تليين المهبل جيداً قد يساعد في منع هذه الحالة.

استعمال الواقي الجنسي هو أفضل الطرق لمنع انتقال الالتهابات بين الشريكين.

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القيام بإجراء فحص سنوي للجهاز التناسلي.

تناولي خلاصة الشمر والقرفة وإكليل الجبل والزعتر وكبش القرنفل.

تناولي اللبن الزبادي الطبيعي والكثير من الخضار الخضراء والثوم الطازج والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة واشربي عصير التوت البري.

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