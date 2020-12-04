شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة علاج سرطان الثدى منذ 100 عام وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال سرطان الثدي يمثل مشكلة مؤلمة لكثير من السيدات المصابات به بسبب صورة المرض المطبوعة في أذهانهن، ولكن يمكن أن تساعدهن خيارات العلاج المتقدمة المتاحة الآن، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news في عام 1942 ، بدأ الناس في استخدام عقار البنسلين لعلاج الالتهابات، ثم بدأ عصر العلاج الكيميائي للسرطان أيضًا في الأربعينيات من القرن الماضي مع أول استخدام لخردل النيتروجين وعقاقير مضادات حمض الفوليك، و نُشرت أولى التجارب السريرية التي تنطوي على أدوية السرطان في صحيفة نيويورك تايمز في عام 1946، وقد مضى أقل من 100 عام على كلا العلامتين أدت التطورات العلمية والتقنية خلال هذه الفترة إلى العديد من الاختراقات في مجال السرطان.

والأن أصبح المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي في المرحلة الأولى لديهم معدل بقاء على قيد الحياة يقارب 100 % ، ومرضى المرحلة الثانية لديهم معدل بقاء أعلى من 90 %، لم يؤد التقدم في العلاج إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة فحسب ، بل أدى أيضًا إلى تقليل الآثار الجانبية إلى حد كبير.

فيما يلي بعض التطورات والابتكارات التي خلقت نقلة نوعية في علاج سرطان الثدي.

التطورات في علاج سرطان الثدي خلال العقد الماضي

التحول إلى جراحات الحفاظ على الثدي: في الماضي ، كانت كل مريضة مصابة بسرطان الثدي تقريبًا تخضع لاستئصال الثدي أو الاستئصال الكامل للثدي هذا له تأثير كبير على الصورة الذاتية للمريضة ونوعية الحياة بعد الجراحة اليوم ، اعتمادًا على مرحلة المرض وحجم الورم ، من الممكن إجراء جراحة الحفاظ على الثدي (إزالة كتلة الورم فقط) ومتوفرة أيضًا بشكل متزايد في الهند ، مما يؤدي إلى نتائج نفسية اجتماعية أفضل يمكن أيضًا تقديم جراحة إعادة بناء الثدي للمرضى باستخدام حشوات الثدي. تؤدي التقنيات الجديدة لاستخدام الغرسات إلى آثار جانبية أقل مثل تشوه الثدي أو احتمال الإصابة بخلل في الكتف.

إمكانية تجنب العلاج الكيميائي: يمكن لبعض مريضات سرطان الثدي في المراحل المبكرة تجنب العلاج الكيميائي والآثار الجانبية مثل تساقط الشعر والغثيان والالتهابات، أصبح هذا ممكنًا باستخدام الاختبارات التنبؤية القادرة على توفير درجة خطورة مرتبطة بفرصة انتكاس المريض إذا كان المريض منخفض المخاطر ، فيمكنه بأمان تجنب العلاج الكيميائي والآثار الجانبية المرتبطة به وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء المالي وتحسين نوعية الحياة لهؤلاء المرضى.

انخفاض الوذمة الليمفاوية مع زيادة الحفاظ على العقدة: في وقتنا الحالي ، تحولت الاتجاهات من تشريح العقدة الليمفاوية الإبطية الأكثر جذرية إلى خزعة العقدة الليمفاوية الخافرة الأقل خطورة وهي تقنية يمكن من خلالها فقط تلك العقد الليمفاوية المتأثرة بالسرطان تم إزالته بدلاً من جميع العقد وقد قلل هذا من حدوث الوذمة اللمفية (التورم) ، والتنميل ، وصعوبات حركة الذراع والكتف إلى حد كبير.