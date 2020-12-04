كورونا يغلق كاليفورنيا.. وحاكم الولاية: نعيش اللحظة الأكثر تحديا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن معظم سكان الولاية الذين يزيد عددهم على 40 مليون شخص سيواجهون أوامر بالإغلاق في غضون أيام.

وستكون الولاية بأكملها قيد الإغلاق بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وسيجري تنفيذ عمليات الإغلاق لمدة 3 أسابيع على أساس المناطق حيث تنخفض سعة العناية المركزة لكل منطقة إلى أقل من 15%.

وأشار نيوسوم، الخميس، إلى أن من المتوقع أن تنخفض طاقة 4 من أكبر 5 مناطق عن 15% في غضون أيام.

وسيؤدي الأمر إلى إغلاق جميع أماكن تناول الطعام في الهواء الطلق وداخل الأماكن المغلقة وكذلك الحانات وصالونات تصفيف الشعر بالكامل من بين الأعمال الأخرى غير الضرورية.

وأضاف نيوسوم أن الولاية تنصح جميع السكان بالامتناع عن أي سفر غير ضروري ابتداء من يوم الخميس.

وستظل بعض المدارس مفتوحة وسيتم تقييد سعة متاجر البيع بالتجزئة إلى نسبة 20%.

وتابع: "إذا لم نتحرك الآن ستنفد قدرات نظام المستشفيات لدينا"، مضيفاً أن "هناك ضوء في نهاية النفق".

وأوضح نيوسوم: "هذه هي اللحظة الأكثر تحديا منذ بداية الجائحة".

بصفتها أكبر ولاية أمريكية، يبدو أن الإجراءات في كاليفورنيا ستكون أشد أوامر الإغلاق منذ أن تم رفع القيود المفروضة في مارس/آذار تدريجيا.

ونفذت بعض المناطق الرئيسية، بما في ذلك مقاطعة لوس أنجلوس، بالفعل أوامر مماثلة للصحة العامة وسط زيادة حالات الإصابة والوفيات بسبب بفيروس كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة زيادة هائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة.

وصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 100 الف حالة، بينما توفي أكثر من 275 الف أمريكي بسبب المرض.