شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة السوداء روشتك للحماية من الأمراض.. العنب والتوت الأسود الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشره موقع Blod sky، عن فوائد الأطعمة ذات اللون الأسود على صحة الإنسان، نظرا لأنها غنية بالمركبات الهامة التي يحتاجها الجسم وتقاوم العديد من الأمراض، وتكون بمثابة وقاية من الإصابة بالعديد من الحالات المرضية الخطيرة، خاصة أنها تحتوى على مركب الأنثوسيانين والذى يعد أحد مضادات الأكسدة القوية، كما أنها تحتوى أيضا على مركب الفلافونويد الحيوي على تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة لمرض السكر ومضادات الميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للسمنة.

ومن أبرز الأطعمة ذات اللون الأسود وتتميز بفوائد صحية عديدة:

1.الأرز الأسود الذى يحتوى على مركب الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، الذى يلعب دورا رئيسيا في الحماية من اضطرابات الإجهاد التأكسدي مثل الالتهاب والزهايمر وتصلب الشرايين، كما أنه له تأثير في علاج نقص التروية الدماغي.





2.الزيتون الأسود الذى يتحول لونه من الخضر الى الأسود بسبب تراكم الأنثوسيانين، حيث يحتوى على المركب الفينولي الكلي الذى يجعله فعالاً ضد أمراض مثل السرطان واضطرابات القلب والأمراض الالتهابية.

3. الفلفل الأسود الذى يحتوى على مركب بيبيرين والذى يسهم في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وله أيضًا تأثيرات وقائية كيميائية وقدرة كبيرة في تحسين الإدراك.

4. العنب الأسود الذى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالعنب الأحمر أو الأخضر، كما أنه على نسبة عالية من الفلافونويد والبوليفينول .

5. التوت الأسود الذى يحتوى على نسبة عالية من الأنثوسيانين والمركبات الفينولية مثل الفلافونول والإيلاجيتانين، والذى يسهم في التأثير المضاد للأكسدة للفاكهة الذي يساعد بشكل أكبر في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر والأمراض المزمنة مثل مرض السكري والأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

6. الفاصوليا السوداء والتي تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات غير المهضومة والتي ترتبط بانخفاض نسبة الكولسترول في الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.



