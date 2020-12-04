شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا الذين لديهم أجسام مضادة يمكن تطعيمهم باللقاح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمحت وزارة الصحة الهندية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، إلى أن الأشخاص المصابين بـ كوروناCOVID-19 أو أولئك الذين تعافوا وأظهروا أجسامًا مضادة ضد المرض الفيروسي، يمكن أن يخضعوا أيضًا لحملة التطعيم لتحصين الناس ضد عدوى فيروس كورونا.

ومن المعروف أن الأجسام المضادة في المرضى المتعافين توفر قدرًا معينًا من المناعة ضد فيروس كورونا، لذلك ، من خلال عدم إعطاء اللقاح لمثل هؤلاء الأشخاص ، يمكن توفير الجرعات للآخرين. لكن هل هذا منطقي؟

تطعيم مرضى كورونا الذين لديهم أجسام مضادة

وفقا للتقرير، تفكر العديد من البلدان في مسألة ما إذا كان المرضى الذين يعانون من COVID-19 أو أولئك الذين طوروا أجسامًا مضادة له ينبغي تضمينهم في حملة التطعيم.

في غضون ذلك ، قال بالرام بهارجافا ، المدير العام (DG) ، المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) ، في إفشاء الجوانب الفنية لهذه المسألة ، قائلا: "هناك قضيتان مهمتان مرتبطتان بتحصين مثل هذه المجموعة من الأشخاص، إذا كان لدى شخص ما أجسام مضادة ضد عدوى كورونا، وتم إعطاء لقاح لذلك الشخص ، فهل سيطور أي تفاعل عكسي مرتبط باللقاح؟ ثانيًا ، إذا أخذنا في الاعتبار وجود الأجسام المضادة وتجنبنا إعطاء اللقاحات للشخص ، فهل يمكننا توفير جرعات اللقاح لدينا؟

لا يوجد تفاعل عكسي لدى الأشخاص المصابين بعدوى نشطة

ومع ذلك ، رداً على النقاط التي أثيرت ، قال بهارجافا إن هناك بيانات كافية من تجارب مختلفة تُظهر أن التفاعل الضار المتعلق باللقاح لا يحدث حتى لو تم إعطاء الجرعة لشخص مصاب بعدوى كورونا النشطة، وأضاف: "ومع ذلك ، لا يزال النقاش جاريًا دوليًا بشأن تنفيذه".

من جانيها، أوضحت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه بعد تقييم التجارب التضامنية للقاحات أن الشخص لا يحتاج إلى قياس الأجسام المضادة قبل إعطاء اللقاح أو حتى معرفة ما إذا كان الشخص الذي يتلقى الجرعة قد أصيب بفيروس كورونا.

كما أن التفويض الحالي لمنظمة الصحة العالمية يعطي الضوء الأخضر للتطعيم لمثل هذه المجموعة من الناس".

فيما قام المركز الهندى للأبحاث، بصياغة مبادئ توجيهية مؤقتة لإعطاء اللقاح للمجموعات ذات الأولوية قسمت الحكومة تحديد الأولويات إلى أربع مجموعات - العاملون في الرعاية الصحية ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عامًا ، وأخيرًا، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من ظروف أساسية.

توجد الآن احتمالية كبيرة لوجود لقاح مضاد لكورونا COVID-19 في وقت مبكر من ديسمبر أو ربما في أوائل العام المقبل، وقالت دول في جميع أنحاء العالم إنها ستعطى أولاً للأشخاص في الفئات المعرضة للخطر مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، لذلك ، قد يضطر عموم السكان إلى الانتظار لفترة من الوقت قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى اللقاح.