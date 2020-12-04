شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : عقار "إيفرمكتين" المضاد للفطريات قلل أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة منشورة فى مجلة "Antiviral Research"، أن عقار إيفرمكتين المضاد للطفيليات، قادرًا على قتل فيروس كورونا COVID-19 المزروع فى مزارع الخلايا بالمختبر فى أقل من 48 ساعة، وذلك بعد أقل من أسبوع من دراسة فرنسية قام بها فريق من الباحثين فى معهد باستير بفرنسا حول أهمية عقار ايفرمكتين.

ووجد علماء من جامعة موناش فى أستراليا، أن الإيفرمكتين دواء معتمد مضاد للطفيليات معروف بفعاليته ضد مجموعة متنوعة من الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأنفلونزا وحمى الضنك وزيكا.



دواء يقتل كورون افى 48 ساعة

إلى جانب إزالة جميع الحمض النووى الريبى الفيروسى لمدة 48 ساعة، تمكن الإيفرمكتين من تقليل الفيروس بشكل كبير فى غضون 24 ساعة، حسبما ذكرت الدراسة.

ومع ذلك، أشار العلماء إلى ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من فائدتها الحقيقية بمكافحة كورونا.

لم يكشف العلماء عن الجرعة الصحيحة، لكن الدواء يعتبر آمنًا إلى حد كبير فى التجارب المختبرية فقط، كما أنهم لا يعرفون بالضبط كيف يقتل عقار إيفرمكتين فيروس كورونا، لكنهم يعتقدون أن العقار يخمد الخلايا المضيفة.

بدلاً من التركيز على علاجات جديدة لأعراض كورونا، يمكن أن تؤدى العلاجات الحالية مثل Ivermectin إلى نتائج فعالة، كما رأى العلماء.

ومع ذلك، فقد حذروا من أن استخدام الإيفرمكتين لمكافحة فيروس كورونا، حيث يعتمد إلى حد كبير على مزيد من الاختبارات والنتائج التى يتم الحصول عليها بعد ذلك.

قائمة العلاجات الحالية التي تم اختبارها على فيروس COVID-19

أدرجت دراسة نُشرت فى مجلة Nature في يوليو 21 دواءً معروفًا يمكنها إيقاف تكرار أعراض فيروس كورونا.

ومن بين هؤلاء ، دخل 13 سباقًا في التجارب السريرية لعلاج COVID-19. وتشمل هذه الأدوية أستيميزول (الحساسية) ، وكلوفازامين (الجذام) ، وهانفانغشين أ (دواء مضاد للملاريا) ، وأبيليمود (أمراض المناعة الذاتية) ، و ONO 5334 (هشاشة العظام).

وذكر مؤلفو الدراسة أن 4 من هذه الأدوية يمكن أن تعمل بشكل فعال مع عقار remdesivir ، والذي يستخدم حاليًا كعلاج قياسي للرعاية لـ كوروناCOVID-19 في العديد من البلدان.

ووجدت دراسة من جامعة ووهان الصينية، أن العقاقير المخفضة للكوليسترول - الأدوية الشائعة الاستخدام لخفض الكوليسترول - ساعدت في خفض معدل الوفيات وتقليل حدوث التهوية الميكانيكية لدى مرضى كورونا في المستشفيات.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Cell Metabolism ، تم استخدام الستاتينات مع أدوية خفض ضغط الدم تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs).

في بعض المستشفيات ، يتم تضمين علاج أعراض كورونا بالستاتين في بروتوكول علاج COVID-19.

تستخدم العديد من المستشفيات في جميع أنحاء العالم أيضًا مضادًا حيويًا موصوفًا بشكل شائع ، أزيثروميسين ، كخط أول لعلاج أعراض COVID-19. غالبًا ما يتم إعطاؤه للمرضى جنبًا إلى جنب مع فيتامين للسيطرة على المرض.