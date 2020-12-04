شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: عدم سداد مدفوعات "الكريدت كارد" علامة مبكرة على الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن عدم سداد مدفوعات بطاقات الائتمان ومدفوعات القروض قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بالخرف أو الزهايمر قبل سنوات من التشخيص، ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف المرتبط به كانوا أكثر عرضة للتخلف عن المدفوعات لمدة تصل إلى 6 سنوات قبل تشخيصهم بعامين ونصف.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية نظرت الدراسة، التي نُشرت يوم الاثنين في المجلة الطبية JAMA، في مرضى الرعاية الطبية الذين يعيشون بمفردهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحللت بيانات الائتمان الخاصة بهم والمدفوعات بمرور الوقت.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لورين هيرش نيكولاس: "أعتقد أننا فوجئنا قليلاً بأن مرض الخرف شائعًا لدرجة أننا يمكن أن نراه حقًا في البيانات".

نظر الباحثون في بيانات تقارير ائتمان المستهلك من أكثر من 81000 متلقي للرعاية الطبية لمدة 20 عامًا تقريبًا ، من 1999 إلى 2018 ، وفقًا للدراسة.

كشفت مجموعة البيانات الواسعة أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف في النهاية كانت لديهم علامات مبكرة من الأعراض المالية.

قال نيكولاس: "إنه أمر شائع بشكل مزعج.. في ذروة نتائجنا ، وجدنا أن الخرف يمثل ما بين 5٪ و 20٪ من المدفوعات الفائتة بين أولئك الذين أصيبوا بالخرف في النهاية. تتسبب العديد من العوامل الأخرى أيضًا في تفويت الدفع، وأعتقد أن الخرف من أهم هذه العوامل في هذه الفئة العمرية ".

قال نيكولاس: "هذا أثر جانبي محتمل مخيف حقًا للخرف لم نتمكن من قبل من تحديده كميته". "

وقالت الدراسة إن المرضى الذين لديهم مستوى تعليمى منخفض والذين أصيبوا بالخرف فيما بعد بدأوا فى فقدان المدفوعات حتى سبع سنوات قبل تشخيصهم لم تظهر الأعراض المالية على المرضى ذوى التعليم العالى إلا قبل عامين ونصف.

في حين أن محو الأمية المالية غالبًا ما يرتبط بمستوى تعليم شخص ما ، فإن سبب إصابة المرضى الأقل تعليماً بالمرض في وقت مبكر غير واضح.

وقال نيكولاس: "في هذه الحالة ، لا نعرف ما إذا كان ذلك بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية بالسرعة نفسها، ولهذا السبب لدينا فترة أطول ، أو أن الأعراض تظهر في وقت مبكر بالنسبة لهم".