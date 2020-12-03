زيادة في حالات شفاء كورونا بالمغرب.. والوفيات تكسر حاجز 6000

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت تعرف فيه حالات كورونا النشيطة تراجعاً ملحوظاً، تجاوز الفيروس عتبة الـ6 آلاف وفاة، منذ بداية الجائحة في المغرب.

ولا تزال دائرة الحالات النشيطة المُصابة بكورونا تتراجع يوماً عن آخر في المغرب، إذ سجلت المملكة 4750 حالة شفاء جديدة، ليتراجع عدد الحالات النشطة إلى 43.574 حالة.

وخلال الفترة نفسها، سجلت مصالح وزارة الصحة المغربية 78 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات منذ مارس/آذار المنصرم، 6063 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.



وفي المقابل، سجلت المملكة 4434 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 368624 حالة في المغرب.

وبحسب معطيات وزارة الصحة المغربية، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3648367 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. مقابل 318987 حالة شفاء.

يأتي هذ وسط ترقب واستعداد في المغرب لتعميم اللقاح المُضاد لكورونا خلال الأسابيع القادمة، وهي الخطوة التي يُعول عليها بشكل كبير من أجل انفراج الأوضاع بالبلاد.

وبتعليمات ملكية سامية، انخرطت مختلف القطاعات الحُكومية المُتدخلة في عملية استعداد غير مسبوقة لضمان استفادة كاملة للمواطنين المغاربة من اللقاح.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ"الخليج 365"، فإن اللقاح سيكون مجانياً بالنسبة للفقراء والمواطنين المستفيدين من نظام الرعاية الصحية، فيما ستقوم شركات التأمين بتعويض مُنخرطيها عن ثمن جرعتي اللقاح.