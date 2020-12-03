إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إيطاليا حصيلة وفيات قياسية ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبلغ عدد آخر حصيلة للوفيات 993 حالة وهو أعلى رقم يومي تسجله البلاد منذ بدء انتشار الجائحة بها في فبراير/شباط/ الماضي.



وكان أعلى مستوى سجلته إيطاليا في عدد الوفيات اليومية بكورونا 969، وذلك في 27 مارس/آذار الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ بدء الجائحة إلى 58 ألفا و38 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 23 ألفا و225 إصابة، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة. ويصل بذلك إجمالي مجموع الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و664 ألفا و829 حالة.

ومما يبعث على مزيد من التفاؤل أن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، انخفض بمقدار 701 حالة ليصل إلى 35 ألفا و 369 شخص.

وانخفض عدد الأشخاص الذين لا يزالون في العناية المركزة بمقدار 19 شخصاً، ليصل العدد إلى 3 آلاف و597 شخصاً.

60 ألف وفاة في بريطانيا





في السياق، تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، اكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة 60 ألف وفاة، الخميس، حسب السلطات الصحية.



وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وباتت المملكة المتحدة الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بيونتك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية الأربعاء.