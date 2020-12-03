غزة تواجه كورونا بـ 5 قيود جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الخميس، 5 إجراءات جديدة، لمنع تفشي فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق المساجد والمؤسسات التعليمية.

وقال إياد البزم الناطق باسم وازرة الداخلية بغزة، إنه "تقرر إغلاق المساجد والجامعات والمدارس ورياض الأطفال بشكل كامل عدا مرحلة الثانوية العامة، بدءًا من يوم السبت المقبل".

وأوضح أنه سيجري إغلاق المحال التجارية اعتبارا من الساعة 6:00 مساءً بدلا من الـ 5:00، وفرض منع التجوال الساعة 6.5 مساءً، بدلاً من الساعة 8، بدءًا من السبت المقبل.

وتشمل الإجراءات، وفق البزم، فرض حظر التجوال بالكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدءا من الجمعة بعد القادم 11 ديسمبر/كانون الأول ولنهاية الشهر.

وتوفي 122 فلسطينيا وأصيب 23023 بفيروس كورونا في غزة، غالبيتهم منذ أغسطس/آب الماضي، عندما سجلت أولى الإصابات في المجتمع المحلي.

وأشار البزم إلى استمرار إغلاق الأسواق الشعبية في القطاع، وتنظيم الأسواق الاعتيادية، ومنع التجمعات بما في ذلك منع الأفراح والعزاءات، مؤكدا أن الأجهزة المختصة ستعمل لتشديد إجراءات الرقابة لضمان تقديم الخدمة لشعبنا في إطار إجراءات الوقاية والسلامة.





وقال: "هذه الإجراءات اتخذت بعد دراسة العديد من الخيارات ومن بينها الإغلاق الشامل الذي نسعى لتجنبه بكل السبل لما له من أعباء على مجتمعنا من ناحية أخرى".

من جهته، كشف الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، خلال المؤتمر الصحفي أن 50% من الإصابات في قطاع غزة كان سببها الأسواق وبيوت العزاء والأفراح، وأن نسبة الإصابة بين أعمار 18-50 عاماً، بلغت 60%.





وذكر أن أعداد المخالطين للمصابين خلال الأسبوع الأخير بلغ 17 ألف مخالط، الحالات التي استدعت الدخول للمستشفى بلغت 330 حالة، وهي تشكل نسبة إشغال 61 % من القدرة السريرية التي أعدتها الوزارة لمواجهة الوباء.

وسجل اليوم الخميس، ارتفاعا في أعداد الإصابات في فلسطين، حيث أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 19 حالة وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.







وأفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية و4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

أما الإصابات، فسجلت 1689 في الضفة و827 في قطاع غزة و222 في القدس.

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.