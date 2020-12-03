شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة محظورات لمرضى السكر فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر مرض السكري من النوع 2 على ملايين الأشخاص حول العالم، ومن المهم لمرضى السكري تناول الطعام الصحي ، ومعرفة الأطعمة التي يجب ألا يستهلكونها نظرًا لأن الأطعمة الشتوية الموسمية أصبحت شائعة خلال نهاية العام، فهناك 3 أطعمة ومشروبات لمرضى السكر يجب عدم تناولها للحفاظ على نسبة السكر في الدم وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

مع تغير الفصول ، تتغير أيضًا الخضراوات والفواكه المتوفرة محليًا وموسمًيا على سبيل المثال ، في فصل الصيف ، تتوفر الأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ ، بينما خلال فصل الشتاء ، تتوفر الخضار الورقية مثل السبانخ مع تغير الفصول وتغير الغذاء المتاح محليًا ، يجب على مرضى السكري التأكد من عدم إفساد نظامهم الغذائي عندما يتعلق الأمر بسكر الدم.

3 أطعمة ومشروبات شتوية يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالسكري

المشروبات المحلاة الدافئة: خلال فصل الشتاء يصبح تناول المشروبات الساخنة للحفاظ على دفء الجسم أمرًا شائعًا غالبًا ما يستهلك الناس الشاي والقهوة ، حتى أكثر من فصل الصيف ، خلال الشتاء في حين أن الشاي العادي أو القهوة صحية ويمكن لمرضى السكر تناولها ، يجب عليهم تجنب مثل هذه المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

العسل: يستخدم العسل كعلاج شائع لالتهاب الحلق ونزلات البرد وغيرها من المشاكل الصحية ، خاصة تلك الشائعة خلال فصل الشتاء ومع ذلك ، يجب على مرضى السكر تجنب استخدامه لأنه على الرغم من كونه محليًا طبيعيًا ، إلا أنه يحتوي على الكثير من السكر الذي يمكن أن يفسد نسبة السكر في الدم.

الأطعمة المقلية: مع اقتراب فصل الشتاء ، تختلف فكرة تناول الطعام الساخن المقلي ومع ذلك ، فإن الأطعمة المقلية غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير المشبعة ، والتي يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم وتزيد من مقاومة الأنسولين.