شكرا لقرائتكم خبر عن دواء مركب يساعد فى مكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في ولاية بنسلفانيا وجامعة ميشيجان الأمريكية أن عقارًا معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء- كوليسترامين - يُؤخذ مع مضاد حيوي يمنع زيادة مقاومة المضادات الحيوية، أي أن هذا العقار يساعد في منع البكتيريا من مقاومة المضادات الحيوية، بحسب موقع "ميديكال نيوز".

وقال أندرو ريد، أستاذ علم الأحياء وعلم الحشرات في إيفان بوج ومدير معاهد هاك لعلوم الحياة بولاية بنسلفانيا: "مقاومة مضادات الحيوية مشكلة خطيرة أدت إلى وفاة الناس من العدوى البكتيرية الشائعة بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية".

وأوضح أن "العديد من المضادات الحيوية الأكثر أهمية لدينا تفشل ، وبدأت الخيارات تنفد.. لقد ابتكرنا علاجًا قد يساعد في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وهو" مضاد حيوي "يسمح بالعلاج بالمضادات الحيوية دون أن يسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ".

ووفقًا لفاليري مورلي، باحثة ما بعد الدكتوراه في معاهد Huck لعلوم الحياة، بولاية بنسلفانيا ، فإن أحد الأسباب المهمة للعدوى المقاومة للمضادات الحيوية في أماكن الرعاية الصحية هو مقاومة بكتيريا الفانكومايسين Enterococcus faecium.

وقالت "إن بكتيريا E. faecium هي أحد مسببات الأمراض التي تستعمر الجهاز الهضمي للإنسان وتنتشر عن طريق الانتقال البرازي الفموي..البكتيريا عديمة الأعراض في القناة الهضمية ولكنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة ، مثل تعفن الدم والتهاب الشغاف عندما يتم إدخالها إلى مواقع مثل مجرى الدم أو النخاع الشوكي."