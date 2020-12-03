شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة أو "التكشيرة" تقلل من ألم الحقنة بنسبة 40٪.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الابتسامة أو التجهم "التكشيرة" يمكن أن يقلل من ألم الحقن بالإبرة بنسبة تصل إلى 40%، وقال الباحثون إن الابتسامة الحقيقية التي ترفع زوايا الفم وتخلق علامات حول العينين- يمكن أن تخفف بشكل كبير من الاستجابة الفسيولوجية المجهدة المرتبطة بالإبرة عن طريق خفض معدل ضربات القلب بحسب موقع "نيوز ميديكال".

وقالت سارة بريسمان ، الباحث الرئيسي وأستاذ العلوم النفسية بجامعة كاليفورنيا أنه "عند مواجهة الضيق أو عند الشعور بالسعادة، يقوم البشر بعمل تعابير وجه متشابهة بشكل ملحوظ تتضمن تنشيط عضلات العين ورفع الخدين وكشف الأسنان، حيث وجدوا أن هذه الحركات مفيدة في تقليل الانزعاج والتوتر".

ونُشرت الدراسة على الإنترنت في مجلة Emotion، وتضمنت 231 شخصًا أبلغوا بأنفسهم عن مستويات الألم والعاطفة والضيق استجابةً لإبرة مقاس 25 - وهي نفسها المستخدمة في لقاح الإنفلونزا النموذجي .

وتم اختيار المشاركين عشوائياً للتعبير عن ابتسامة حقيقية ، أو تكشير أو تعبير محايد - تم تسهيل كل منها بواسطة عيدان تناول الطعام في الأسنان.

ارتبطت ابتسامة الأكثر صدقًا أيضًا بانخفاض معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

قالت بريسمان: "تُظهر دراستنا طريقة بسيطة ومجانية وذات مغزى سريريًا لجعل حقن الإبرة أقل ألماً".

وأضافت"نظرًا للعديد من حالات القلق والألم الموجودة في الممارسة الطبية، نأمل أن يساعد فهم كيف ومتى يساعد الابتسام والتجهم على تعزيز استراتيجيات الحد من الألم الفعالة التي تؤدي إلى تجارب أفضل للمرضى."