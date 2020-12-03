شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار بطاقات تطعيم لكل أمريكى يحصل على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية إنه سيتم إصدار بطاقات التطعيم لكل شخص يحصل على لقاح كورونا، وأصدرت وزارة الدفاع أول صور لبطاقة التطعيمات الخاصة بكورونا، ومن المقرر أن تُستخدم بطاقات التطعيم باعتبارها "أبسط" طريقة لتتبع لقاحات كورونا، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقالت الدكتورة كيلي مور، المدير المساعد لتحالف التطعيم الذي يدعم العاملين في الخطوط الأمامية الذين سيقدمون لقاحات كورونا: "سيتم إصدار بطاقة مكتوبة لكل شخص يمكنه وضعها في محفظته تخبرهم بما لديهم ومتى يحين موعد جرعتهم التالية".

وأضافت " ستقوم عيادات التطعيم أيضًا بإبلاغ سجلات التطعيم التابعة لها في الولاية عن اللقاح الذي تم إعطاؤه، بحيث يمكن إجراء استعلام إذا لم يعرف من أين حصل المريض على الجرعة الأولى."

وتابعت مور إن العديد من الأماكن تخطط لمطالبة المرضى بتقديم رقم هاتف خلوي، حتى يتمكنوا من الحصول على رسالة نصية تخبرهم متى وأين من المقرر إعطاء جرعتهم التالية.

قالت كلير حنان، المديرة التنفيذية لجمعية مديري التحصين، إن كل جرعة يتم تناولها سيتم إبلاغها إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفيما يتعلق بمجموعات اللقاح، تُظهر صورة وزارة الدفاع أن المجموعات تتضمن بطاقة وإبرة ومحقنة ومناديل كحول وقناع لدى عملية Warp Speed ​​100 مليون مجموعة لقاحات جاهزة للانطلاق عندما يبدأ توزيع لقاح فيروس كورونا، بحسب ما قال الجنرال جوستاف بيرنا، رئيس العمليات في Warp Speed وهي إحدى جهود البيت الأبيض لمواجهة كورونا.

وتأتي الصور في الوقت الذي تنتظر فيه شركتان - Pfizer و Moderna - تصاريح استخدام الطوارئ (EUA) في الولايات المتحدة من المتوقع أن تناقش لجنة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ما إذا كان سيتم تفويض اتفاقيات تصاريح الطوارئ في 10 و 17 ديسمبر.

في حالة حصول شركتا Pfizer و Moderna على الإذن ، يمكن أن تحدث شحنات اللقاحات الأولى في 15 و 22 ديسمبر على التوالي، وفقًا لوثيقة من عملية Warp Speed ​​التابعة للحكومة الفيدرالية.

ستكون الإمدادات الأولية في الولايات المتحدة محدودة ، ولن يتمكن السكان الأوسع من الحصول على اللقاحات حتى شهور حتى عام 2021.

أوصت لجنة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل أولاً.