شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. تعرف على فوائد اليوجا لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news موضوع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام هو "إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم شامل ومستدام في مرحلة ما بعد كورونا بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم".

وتُعرَّف الإعاقة بأنها أي حالة في الجسم أو العقل تجعل من الصعب على الشخص المصاب بهذه الحالة القيام بأنشطة معينة والتفاعل مع العالم من حوله ومع ذلك ، يفضل العالم الآن تسمية هؤلاء الأشخاص بقدرات مختلفة.

وبدأ الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 من قبل الأمم المتحدة، ويهدف اليوم إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع والتنمية وزيادة الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقًا للأمم المتحدة ، يعد إدراج الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن.

دور اليوجا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على عيش حياة أفضل

تُعرف اليوجا بأنها ممارسة هندية قديمة لها فوائد للجسم والعقل لكن أثناء جائحة فيروس كورونا ، أدرك الناس من جميع أنحاء العالم الفوائد العديدة لليوجا نظرًا لأن الصحة البدنية والعقلية كانت تحظى بالأولوية أثناء الوباء ، فقد وجد الناس أن اليوجا هي نهج شامل يمكن أن يساعدهم على البقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية خلافًا للاعتقاد السائد ، يمكن لليوجا أيضًا أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على عيش حياة طبيعية وصحية.

وفقًا لـ Poonam Yadav ، خبير الصحة واللياقة في اليوجا: "جمال اليوجا هو أنها حصلت على شيء للجميع إذا كنت تستطيع التنفس ، يمكنك ممارسة اليوجا ، بغض النظر عن جميع الإعاقات الجسدية والعقلية ".

5 أوضاع يوجا يمكن للجميع القيام بها

وضع الصلاة: أثناء الوقوف أو الجلوس ، اضغط على راحتي اليدين معًا أمام مركز القلب مع السماح للكتفين بالتدحرج إلى أسفل والخلف والمرفقين يستريحان على جانبي القفص الصدري بالتنفس بشكل طبيعي تساعد هذه الوضعية على تعميق التنفس وتقليل القلق وتحسين التركيز. يساعد على تهدئة العقل على الفور.

وضع الساقين على الحائط: استلق على الأرض بالقرب من الحائط وتمارس التنفس العميق. قم بالزفير وأرجح ساقيك على الحائط بحيث يتم دعم كعبيك وعظام الجلوس عليها. ضع رأسك على الحصيرة أو الأرضية ، مع الحفاظ على عمودك الفقري مستقيمًا تنفس بشكل طبيعي. إنها وضعية اليوجا التصالحية. يخفف من توتر أسفل الظهر ، ويهدئ القدمين المتورمة أو المتشنجة ، ويدفع الدم إلى القلب والعقل ، مما يساعد بدوره على تقليل القلق والأرق ويمنح أيضًا شعرًا وبشرة صحية.

وضع الجلوس: اجلس في أي وضع مريح ، ضع راحتي اليدين على ركبتيك من الخارج مع الشهيق ، قوِّس ظهرك وارفع نظرك وافتح من خلال الصدر حافظ على حوضك محايدًا ومنشغلًا ازفر واستدر بظهرك ، مع خلق مساحة بين لوحي الكتف ، ودع ذقنك تسقط كرر الحركة مرتين أو ثلاث مرات واسترخ فهو وضع يخفف كل التوتر من رقبتك وكتفيك وصدرك وأسفل ظهرك.

وضع الفراشة: اجلس مع عمودك الفقري منتصبًا ورجليك مفرودتين الآن ثني ركبتيك وجلب قدميك نحو حوضك ، وباطن القدمين ملامسان لبعضهما البعض. استخدم الوسائد إذا كان من الصعب الجلوس، أمسك القدمين بإحكام بيديك ، وابدأ برفرفة الساقين لأعلى ولأسفل مثل أجنحة الفراشة استمر في التنفس بشكل طبيعي طوال الوقت.