شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال حتى سن 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة " mirror"، البريطانية، أن شركة مودرنا ستبدأ في اختبار لقاح فيروس كورونا على آلاف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.



مودرنا ولقاحات كورونا

فيما ستجري شركة صناعة الأدوية الأمريكية تجارب في أيداهو ومينيسوتا ونيويورك وأوكلاهوما وتكساس ويوتا ، حيث سيتم إعطاء 3 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 لقطعتين، بفاصل أربعة أسابيع ، نصفهم يتلقون دواء وهمي - على الرغم من أن الشركة قالت إنها "لم تجند بعد".

وقال مسئولون فيدراليون، إنه من الأهمية بمكان اختبار اللقاح على الأطفال قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على لقاح مودرنا ، الذي أظهر الاختبار النهائي له فعالية تزيد عن 94 % ، للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في الأسبوعين المقبلين.

وقد بدأت شركة Pfizer / BioNTech - التي تتمتع بفعالية 97 % وتم منحها الموافقة يوم الأربعاء - اختبارات مماثلة على المراهقين والأطفال في أكتوبر.

وتقدمت شركة Moderna بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على إذن طارئ لبدء تطعيم البالغين في الولايات المتحدة، وتأمل أن يبدأ التطبيق بحلول أواخر ديسمبر.

قال ستيفان بانسل ، الرئيس التنفيذي لشركة Moderna ، متحدثًا بعد الإعلان عن نتائج الاختبار النهائية: "يؤكد هذا التحليل الأولي الإيجابي قدرة لقاحنا على الوقاية من مرض كورونا، بنسبة فعالية 94.1٪ ، والأهم من ذلك، القدرة على الوقاية من COVID الشديد- 19 مرض.

وأضاف: نعتقد أن لقاحنا سيوفر أداة جديدة وقوية قد تغير مسار هذا الوباء وتساعد في الوقاية من الأمراض الشديدة، والاستشفاء والوفاة، وجاءت النتائج من دراسة موديرنا للمرحلة الثالثة ، والتي ضمت أكثر من 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة.

ووجدوا أن هناك 196 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 عبر المجموعة التجريبية - 185 منها في أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وأعطي 11 منها اللقاح.

تضمنت حالات كورونا البالغ عددها 196 حالة ، 33 من كبار السن ، و 42 مشاركًا تم تحديدهم على أنهم من مجتمعات متنوعة (بما في ذلك 29 من أصل لاتيني ، و 6 من الأمريكيين السود أو الأفارقة، و 4 من الأمريكيين الآسيويين و 3 مشاركين متعددي الأعراق).

وأضاف بانسل: "سنقوم اليوم بتقديم طلب للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وسنواصل المضي قدمًا في المراجعات المتجددة التي تم البدء بها بالفعل مع العديد من الهيئات التنظيمية حول العالم."

وكانت الاختبارات النهائية للمرحلة الثالثة فى لقاح شركة Moderna الأمريكية العملاقة للأدوية، أثبتت بأنه فعال بنسبة تزيد عن 94 % ضد فيروس كورونا، وتخطط لبدء التجارب على الأطفال في 6 ولايات