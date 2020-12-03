شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مستشفى ببريطانيا تستعد لطرح لقاح كورونا من فايزر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة TheSun البريطانية أن أكثر من 50 مستشفى تابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS على أهبة الاستعداد لطرح لقاح كورونا من فايزر الأسبوع المقبل.

أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني بالأمس أن "المساعدة في الطريق"، حيث تمت الموافقة على استخدام اللقاح في المملكة المتحدة من قبل المنظمين.

وقالت الصحيفة، سيكون في ميدلاندز بإنجلترا معظم المستشفيات التي تعمل كمراكز للقاحات مع 13 مستشفى، موضحا أن هناك 8 في كل من الشمال الغربي، والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي، بالإضافة إلى 7 فى كل من الشرق ولندن، بالإضافة إلى يوركشاير والشمال الشرقي.

ستقدم مراكز المستشفيات الجرعات للأشخاص في منطقتهم حسب الأولوية، بالإضافة إلى تنسيق نظام التوزيع المعقد الذي يبدأ في بلجيكا.

وقالت الصحيفة يتم تصنيع اللقاح في مصنع فايزر Pfizer فيPuurs فى بلجيكا.

يتم تحميل المركبات الثقيلة المبردة المزودة بأجهزة تتبع "GPS "مع اللقاح، والذي يتم نقله في درجة حرارة -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت).

وقالت الصحيفة ستقوم شركة الأدوية العملاقة بشحن 800 ألف جرعة إلى هنا بحلول الأسبوع المقبل وعدة ملايين بحلول نهاية ديسمبر.

يتم توزيع اللقاح في عبوات وسيتم تسليمه إلى مواقع التخزين الآمنة قبل نقله إلى كل مركز من مراكز المستشفيات الـ 53 في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ثم تبدأ مهمة تطعيم الجمهور، بدءًا من موظفى دار الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أول من يتلقى اللقاح في المراكز، قد يتم أيضا تقديم اللقاح على الآخرين في المجموعات المعرضة للخطر، كما سيتم توزيعها على دور الرعاية

وأوضحت الصحيفة ستبدأ أكثر من 1000 عيادة ممارس عام في تقديم لقاح فيروس كورونا في غضون أسبوعين تقريبًا، سيقوم الأطباء بالاتصال بالمؤهلين، وتوسيع نطاقهم ليشمل موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية، كما يمكن لسكان دار الرعاية والموظفين، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وعاملي NHS الحصول على جرعتهم الأولى بحلول نهاية العام أو أوائل يناير، مع موعد آخر بعد 28 يومًا، من المحتمل أن تنضم الصيدليات إلى جهود التطعيم في يناير، تليها مراكز اللقاحات الكبيرة.

وقالت الصحيفة سيتم تقديم اللقاح للمجموعات الأخرى عالية الخطورة حسب الأولوية من يناير حتى أبريل.