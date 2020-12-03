شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تنصح بعدم ارتداء الكمامات السوداء.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الكمامة السوداء المصنوعة من المواد الغير قطنية، مشيرة إلى أنها تسبب التهابات الجلد.
ووفقاً لـ”سبوتنيك”، قالت موروزوفا: “يمكن أن تسبب الكمامات الملونة المصنوعة من مواد صناعية، حساسية في الجلد“.
وتابعت أن السبب في ذلك هو أن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة، وإذا كانت الكمامة مصنوعة أيضًا من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء الكمامة، ناصحة بارتداء الكمامات القطنية.
ولفتت موروزوفا إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.
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