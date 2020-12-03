«الصحة» توجه نصيحة مهمة: احرصوا على شرب الماء الكافي خلال الأيام الباردة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أهمية شرب كميات كافية من الماء، وعددت فوائدها، محذرة من نسيان شرب الماء الكافي خلال الشتاء.
وقال حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على “تويتر”: “لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء ” .
وأوضح الحساب فوائد شرب قدر كافي من الماء يومياً للجسم، وهي:
– يعمل على تحسين جهاز المناعة .
-المساعدة على التفكير بشكل أفضل .
-المساعدة في فقدان الوزن .
-تخليص الجسم من السموم.
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