شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصيحة مهمة: احرصوا على شرب الماء الكافي خلال الأيام الباردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أهمية شرب كميات كافية من الماء، وعددت فوائدها، محذرة من نسيان شرب الماء الكافي خلال الشتاء.

وقال حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على “تويتر”: “لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء ” .

وأوضح الحساب فوائد شرب قدر كافي من الماء يومياً للجسم، وهي:

– يعمل على تحسين جهاز المناعة .

-المساعدة على التفكير بشكل أفضل .

-المساعدة في فقدان الوزن .

-تخليص الجسم من السموم.