أطعمه مفعولها أقوى من الادوية عند الاصابة بنزلات البرد

أطعمة عديدة يجب تناولها عندما تعانين من نزلات البرد، فعندما تكونين مريضًة يصبح تناول الأطعمة الصحيحة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تتمتع بعض الأطعمة بخصائص قوية يمكنها دعم جسمك أثناء محاربة المرض

قد تخفف بعض الأعراض وتساعدك على الشفاء بسرعة أكبر. إليك أفضل 4 أطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد.

شوربة الدجاج

ينصح باستخدام حساء الدجاج كعلاج لنزلات البرد منذ مئات السنين ولسبب وجيه؛ إنه مصدر سهل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتين، وهي عناصر مغذية يحتاجها جسمك بكميات أكبر أثناء المرض

يعد حساء الدجاج أيضًا مصدرًا ممتازًا للسوائل والإلكتروليتات، وكلاهما ضروري للترطيب.

ما هو أكثر من ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن حساء الدجاج أكثر فعالية في تطهير مخاط الأنف من أي سائل آخر.

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الثوم

يمكن أن يوفر الثوم جميع أنواع الفوائد الصحية.

لقد تم استخدامه كعشب طبي لعدة قرون، وقد أظهر آثارًا مضادة للبكتيريا والفيروسات.

يمكن أن يحفز أيضًا جهاز المناعة

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الثوم أصيبوا بالمرض بشكل أقل بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن مكملات مستخلص الثوم يمكن أن تعزز وظيفة المناعة وتقليل شدة نزلات البرد والإنفلونزا.

يمكن أن تضيف إضافة الثوم إلى حساء الدجاج أو المرق نكهة، وتجعلها أكثر فاعلية في مقاومة أعراض البرد والإنفلونزا.

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ماء جوز الهند

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها عند المرض.

يعتبر الترطيب أمرًا مهمًا بشكل خاص عند الإصابة بالحمى أو التعرق الشديد أو القيء أو الإسهال، مما قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الماء.

ماء جوز الهند هو المشروب المثالي للشرب عندما تكون مريضًا.

تشير الدراسات إلى أن ماء جوز الهند يساعدك على إعادة الترطيب بعد التمرين وحالات الإسهال الخفيفة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن ماء جوز الهند يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقاوم الأكسدة، وقد تحسن أيضًا التحكم في نسبة السكر في الدم.

شاي ساخن

الشاي هو العلاج المفضل للعديد من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا تمامًا مثل حساء الدجاج، يعمل الشاي الساخن كمزيل طبيعي للاحتقان، ويساعد على تنظيف الجيوب الأنفية من المخاط. لاحظ أن الشاي يجب أن يكون ساخنًا ليعمل كمزيل للاحتقان.

هذا يعني أن احتساء الشاي طوال اليوم هو وسيلة رائعة لمساعدتك على البقاء رطبًا مع تخفيف الازدحام في نفس الوقت.

يحتوي الشاي أيضًا على مادة البوليفينول، وهي مواد طبيعية توجد في النباتات التي قد يكون لها عدد كبير من الفوائد الصحية. تتراوح هذه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات إلى التأثيرات المضادة للسرطان.

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