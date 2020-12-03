سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري، بشكل طفيف صعودا، أو ارتفاعا حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة من نهاية العام الماضي.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهو نفس سعر بنك مصر.

أعلى سعر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك، عند نحو 4.16 جنيه، هي بنك المشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15 % في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتابع: وذلك بالمقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و10.4 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6075 جنيه للشراء، و 15.7075 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلي نحو 18.82 جنيه للشراء، ونحو 18.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.6759 جنيه للشراء، و18.7987 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلي نحو 20.81 جنيه للشراء، ونحو 20.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.79 جنيه للشراء، و20.92 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و4.27 جنيه للشراء.

فيما ارتفع الدينار الكويتي، إلى نحو 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.10 جنيه للشراء، و51.56 جنيه للبيع، أمس.