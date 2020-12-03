كمبيوتر جديد من "بي لينك".. حجم صغير وأداء هائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "بي لينك" (Beelink) الصينية للتكنولوجيا كمبيوتر GTI الجديد الذي يتميز بصغر حجمه رغم الأداء القوي.

ويأتي الكمبيوتر بأبعاد مدمجة للغاية ويمتاز بمستشعر بصمة الأصابع مع إمكانية توسيع الذاكرة عن طريق الأقراص الصلبة 2.5 بوصة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب الصغير يأتي بأبعاد مدمجة للغاية 16.8*9.12*3 سم، ويمتاز بمعالج قوي نسبيا.

والمعالج الملحق بالجهاز هو إنتل Core i5-8260U رباعي النوى.





وتبلغ سعة ذاكرة التخزين المؤقت 6 ميجابايت مع بطاقة رسوميات إنتل UHD Graphics 620.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لحاسوب بي لينك GTI الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 16 جيجابايت.

ويدعم الجهاز إمكانية تركيب ذاكرة وصول عشوائي حتى سعة 64 جيجابايت، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت.





كما يمكن استعمال أقراص الحالة الساكنة M.2-SSD، والتي يتم توصيلها عبر PCIe، بالإضافة إلى توافر فتحة تركيب M.2-SATA لتركيب الأقراص الصلبة التقليدية أو أقراص الحالة الساكنة SSD قياس 2.5 بوصة.

ويزخر الحاسوب الصغير الجديد بمنفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB-C، علاوة على أنه يمكن توصيل وسائط التخزين الخارجية عن طريق 6 منافذ USB 3.0.

ويدعم حاسوب بي لينك GTI الجديد تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1 مع دعم منفذ جيجابت Gigabit-LAN.

ويعمل مستشعر بصمة الأصابع على إجراء عملية المصادقة بشكل سريع وآمن، وبفضل وجود اثنين من الميكروفونات فإنه يمكن استعمال تطبيقات المساعد الصوتي أيضا.