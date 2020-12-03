شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لمدة ستة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق بحثي ياباني من رصد أجسامًا مضادة للفيروس المسبب للإصابة بكورونا لدى 98% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في الاختبارات التي خضعوا لها بعد ستة أشهر من تاريخ إصابتهم.



وقال الفريق بقيادة تايهارو ياماناكا في جامعة يوكوهاما، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الخميس، - إنه يخطط لإجراء مسح متابعة لمعرفة ما إذا كان الناس سيظل لديهم مثل هذه الأجسام المضادة بعد عام من إصابتهم، وفي الاستطلاع الأخير الأكبر من نوعه في البلاد، فحص الفريق عينات دم 376 شخصا تعافوا بالفعل من (كوفيد-19)، وذلك بعد مرور ستة أشهر من إصابتهم.



وأوضح ياماناكا، في مؤتمر صحفي "بشكل عام يُعتقد بأن خطر إصابة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة مجددا منخفض"، مضيفا أن ذلك "يعطي بصيص من الأمل" فيما يتعلق باللقاحات المقرر إطلاقها، وأن الدراسة أثبتت أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى الطبيعية يمكن أن تستمر ستة أشهر على الأقل، ولكنه حذر من أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى الطبيعية ليست بالضرورة هي نفسها التي يحصل عليها الجسم عند تناول اللقاح.