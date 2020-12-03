شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى الضغط عند تناول الدواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى الضغط بالتغافل عن تناول حبوب الضغط في وقتها المحدد.

وقال النمر في تغريدة على “تويتر”: إن بعض مرضى الضغط يتبعون طريقة خاطئة في تناول حبات الضغط فإذا ارتفع يتناول المريض حبتين، وإذا اتزن تناسى تناوله.

ونصح بتناول حبوب الضغط يوميا حسب توجيه الطبيب، وفي حال حدث ارتفاع أو هبوط فلابد من مراجعة الطبيب.