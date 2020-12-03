الرياضة الصباحية.. كيف تجدد نشاطك وحيويتك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت العالمة الرياضية الألمانية يوهانا روب، إن ممارسة الرياضة صباحا تعد وسيلة فعالة للتمتع بالنشاط والحيوية.

وأضافت أن الرياضة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، ومن ثم رفع درجة الاستعداد لبذل المجهود.



وأوضحت أن ممارسة الرياضة تساعد على إفراز الهرمونات "السيروتونين" و"الدوبامين" و"الإندورفين"، والتي تعمل على رفع مستوى التركيز من ناحية وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض، تنصح روب بممارسة الرياضة باعتدال، مشيرة إلى أنه يكفي ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة صباحا لبدء اليوم بنشاط وحيوية.

وحذرت في الوقت ذاته من أن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث يتسبب ذلك في رفع مستوى هرمون التوتر "الكورتيزول" بالجسم.