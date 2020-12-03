شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية تساعد فى الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون من المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة فى دراسة حديثة أهمية استخدام المكملات الغذائية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت دراسة تحمل عنوان "المكملات الغذائية أثناء جائحة COVID-19كورونا ، ونشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * أن المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات C و D والزنك معروفة بتعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

المكملات الغذائية وجهاز المناعة

ونظرًا لأن فيروس كورونا هو عدوى في الجهاز التنفسي، فقد تم وصف هذه العناصر الغذائية وتقديم المشورة من قبل متخصصي الرعاية الصحية ومنذ بداية الوباء، كتب مؤلفو هذه الدراسة أنه يمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من الوجبات الغذائية والمكملات الغذائية، التي تؤخذ بمفردها أو كجزء من قرص متعدد المغذيات أو متعدد الفيتامينات.

ومن المعروف أيضًا أن العديد من المكملات الغذائية الأخرى تفيد الصحة وجهاز المناعة، وكتب الباحثون أن هذه تشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية ("زيت السمك") والبروبيوتيك وعزلات نباتية مثل الثوم.

هدف الدراسة

كانت هذه الدراسة عبارة عن مسح مجتمعي طولي قائم على التطبيق. اختبرت المشاركين الذين اشتركوا في تطبيق قائم على أعراض COVID-19 (تطبيق COVID Symptom Study).

حيث تم فحص استخدام المكملات الغذائية المنتظمة ، وشمل ذلك "البروبيوتيك والثوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية (" زيوت السمك ") والفيتامينات المتعددة وفيتامين د وفيتامين ج أو الزنك.

بشكل عام ، وجد الباحثون أن:

البروبيوتيك قللت من خطر الإصابة بـ كورونا بنسبة 14 %

قللت أحماض أوميجا 3 الدهنية من خطر الإصابة بكورونا بنسبة 12 %

قللت الفيتامينات المتعددة من خطر الإصابة بـ كورونا بنسبة 13 %

وقلل فيتامين (د) من خطر الإصابة بنسبة 9 % .

لم تقلل مكملات فيتامين ج أو الزنك أو الثوم بشكل كبير من حدوث عدوى كورونا.

حدد الباحثون الأدوار الوقائية للمكملات الغذائية على النحو التالي:

فيتامين د - تعبر الخلايا المناعية عن مستقبلات فيتامين د ، وبالتالي فهي تلعب دورًا في وظيفة الخلايا العارضة للمستضد والخلايا التائية والخلايا البائية.

الفيتامينات المتعددة - تحتوي مكوناتها على خصائص مضادة للأكسدة ، وقد أظهرت الدراسات أنها قد تقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي

أحماض أوميجا 3 الدهنية - تلعب دورًا في وظيفة الخلايا التائية والخلايا البائية وهي مضادة للالتهابات.

يمكن للبروبيوتيك أن تغير ميكروبيوتا الأمعاء وقد تولد مستقلبات مضادة للفيروسات تقوي جهاز المناعة المضيف.

الزنك وفيتامين ج والثوم - أظهرت الدراسات أنها قد تلعب دورًا في تقليل الأعراض.، ولكنلم تظهر نتائج مماثلة في هذه الدراسة.

كشفت هذه الدراسة عن وجود تأثير وقائي كبير للبروبيوتيك ، وحمض أوميغا 3 الدهني ، ومكملات الفيتامينات أو فيتامين د ضد عدوى السارس. كتب الفريق ، "لم يلاحظ أي فوائد واضحة للرجال ولا أي تأثير لفيتامين سي أو الثوم أو الزنك للرجال أو النساء."