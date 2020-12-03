تخلّصي من الوزن الزائد في الشتاء بهذا المشروب السحري

تؤثر عادات التغذية غير الصحيحة على السمنة عندما تكون مرافقة لعوامل وراثية، وتزيد من مخاطر الوزن الزائد، كما أنَّ تركيبة التغذية التي تعتمد على القليل من الخضار والفواكه، والوجبات السريعة والمصنّعة والمشروبات الغنية بالسكر، والأطعمة والمشروبات الضارة للجسم، مثل الشوكولاته الساخنة والقهوة، والأطعمة المقلية وغيرها، تُساهم في إزدياد مقاييس السمنة حول العالم.

يُعتبر خسارة الوزن في فصل الشتاء أسرع بكثير من فصل الصيف على الرغم من برودة الجو وقلة الحركة، ويتجاهلنَّ الكثيرات المشروبات والعصائر الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية والفيتامينات التي تُساعد على إنقاص الوزن بصورة صحيَّة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ومنها، مشروب الليمون الساخن بالقرفة والعسل.

تُطلعك "الجميلة" على مشروب الليمون الساخن والفعَّال في إنقاص الوزن، في السطور الآتية:

مشروب تخسيس فعّال لخسارة الوزن في الشتاء

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مشروب الليمون الساخن بالقرفة والعسل

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يُعدّ مشروب الليمون الساخن بالقرفة والعسل من المشروبات الشتوية التي تُساعد الجسم على إنقاص الوزن، وبمذاق لذيذ، كما أنَّه يحتوي على فوائد صحية، ويعمل على تعزيز عملية الهضم وتوفير الحماية اللازمة للجسم من الالتهابات والبكتيريا.

المُكوِّنات:

كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي الماء الدافئ في كوب، ثم أضيفي عليه ملعقة العسل مع التقليب جيداً حتى يختفي العسل، ثم اضيفي ملعقة القرفة والليمون واخلطي المُكوِّنات جيداً، تناولي هذا المشروب في الصباح قبل وجبة الإفطار، وستحصلين على نتائج مرضية.

مشروب الشاي الأخضر بالليمون

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يُعتبر الشاي الأخضر المشروب الأول في عالم الحمية والرجيم، واضافة الليمون له ستزيد من فعاليته، فالليمون يُعد مصدر غني لفيتامين C، وتناول كميات كافية من فيتامين C، يُساهم في تشجيع حرق الدهون.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر.

شرائح ليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

بعد تسخين الماء، اسكبيه في كوب، ثم أضيفي إليه أوراق الشاي وشرائح الليمون. اتركي المزيج 5 دقائق ليفتر. بعدها، اشربي هذا المشروب في الصباح قبل وجبة الإفطار، وأيضاً بعد تناولك وحبتا الغذاء والعشاء للحصول على النتيجة المرجوة.

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