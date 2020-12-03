كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وحصيلة قياسية لوفيات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و845 ألفا و240 إصابة، الخميس.



فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و499 ألفا و350 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 44 مليونا و942 ألفا و69 حالة.





أقل من 40 ألف إصابة بالهند لليوم الرابع على التوالي



أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ظلت أدنى من 40 ألفا لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل 35551 إصابة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حاليا إلى 9.53 مليون، لكن العدد اليومي تراجع منذ تسجيل الدولة الآسيوية أعلى مستويات إصابة في العالم في معظم الأوقات في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحما.





ولا تزال الهند صاحبة ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة التي تجاوز الإجمالي لديها 13.7 مليون.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 526 ليصل الإجمالي إلى 138648.

16 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 9 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.





وذكرت أنها سجلت أيضا 6 حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة، وذلك مقابل 3 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86567 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

2700 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية إيريل/نيسان، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.





وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وتخطّى عدد المصابين الذين يتعالجون في المستشفيات بالولايات المتحدة، الأربعاء، عتبة الـ100 ألف مريض، في حصيلة قياسية، بحسب ما أعلن مرصد "كوفيد تراكينج برودجكت" المتخصّص بتتبّع الإصابات بالفيروس الفتّاك.

ألمانيا تسجل 22 ألف إصابة جديدة



أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 22046 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.

وسجلت ألمانيا 479 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.





800 وفاة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، إنها سجلت 11251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفا و613 إصابة، والوفيات إلى 107565.

والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.



